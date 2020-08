Мы, наверное, уже знаем почти все ключевые характеристики и особенности консолей следующего поколения от Sony и Microsoft. Возможно, вы даже начали себе задавать вопрос, что мне купить, PS5 или Xbox Series X? Но не стоит торопиться с предварительными заказами. История индустрии видеоигр нас научила, что покупка приставки на старте — почти всегда ужасная идея. Это не означает, что вы пожалеете о покупке на запуске. Старт продаж некстгена зачастую плох по нескольким причинам.С наибольшей вероятностью можно сказать, что игры для PlayStation 5 и Xbox Series X почти гарантированно будут выглядеть великолепно благодаря новейшему аппаратному обеспечению. В первою очередь намекаю на скудную стартовую линейку. Если оглянуться на запуск PS4, на старте было доступно всего два эксклюзива — Killzone: Shadow Fall и Knack. Оба проекта получились довольно посредственные.Та же история приключилась с запуском Xbox One. В стартовую линейку консоли от Microsoft вошло несколько приличных проектов, среди которых Forza Motorsport 5 и Ryse: Son of Rome. Я сомневаюсь, что эти игры входят в ваш список, по которым запомнится консоль. Большинство толковых проектов для Xbox One и PS4 вышли спустя некоторое время после запуска.Зачастую, приобретая консоль на старте, вы просто хотите опробовать новый гаджет, а не запустить конкретную игру из стартовой линейки, либо вы очень сильно уверены в проектах, которые появятся в будущем. В таком случае, почему бы не дождаться выхода интересующего проекта и снижения цены после стартового ажиотажа.Также стоит упомянуть, иногда с намеченными датами релиза игр возникают проблемы (например, передаём привет Cyberpunk 2077). Их могут перенести или вовсе отложить. Помните задержку выхода Watch Dogs и Driveclub от Ubisoft на старте PS4?Пока что стартовые линейки Xbox Series X и PS5 не выглядят потрясающими. Epic Games подтвердила доступность Fortnite для консолей следующего поколения от Sony и Microsoft на старте. Ожидается, что Spider-Man: Miles Morales и Astro's Playroom будут запускать PlayStation 5, а самый ожидаемый хит Halo Infinite для Xbox Series X отложен до 2021 года.Sony и Microsoft серьезно обновили оборудование своих игровых систем. Несмотря на то, что производители тестировали свои консоли за закрытыми дверями, могут возникнуть некоторые проблемы с аппаратным обеспечением после публичного запуска.Приобретая консоль на старте, вы, по сути, принимаете участие в публичном бета-тесте. Вспоминая предыдущие поколения, на ум приходят «красное кольцо смерти» Xbox 360, «желтый сигнал смерти» PS3 и проблема с дрифтом джойконов Switch, от которой Nintendo до сих пор не может избавиться. Конечно, стоит учитывать, что на все новинки будет распространяться гарантия и при возникновении проблем устройств можно будет вернуть или отправить на ремонт в СЦ. Тем не менее вряд ли кому-либо захочется омрачать покупку новой консоли проблемами «первой версии».Если вы захотите избежать подобных проблем, то можно подождать несколько лет, пока обнаруженные недостатки стартовых ревизий будут устранены в более совершенных версиях. Не стоит исключать, что в таком сценарии можно будет получить консоль без недостатков по более выгодной цене.Напомним о ситуации с выходом PS4 Slim и Pro, Xbox One S и One X. Устройства текущего поколения, которые производители выпустили спустя некоторое время после релиза первых ревизий, получили поддержку 4K, стали тише работать и получили корпуса в наиболее удобном форм-факторе.Если вы покупаете новую консоль в первый день продаж, то вы, определенно, заплатите за неё больше. К сожалению, именно так обстоит дело с запуском большинства технологических продуктов. Вы всегда будете платить больше за что-то новое. Если подождать год-два, цена, скорее всего, упадет.В качестве примера можно вспомнить запуск продаж PS3 в США. Первая модель с 20 ГБ памяти была выпущена по цене 499 долларов, а консоль с 60 ГБ стоила 499 долларов. Спустя год вышла версия с жестким диском на 40 ГБ за 399 долларов, а еще через год за ту же стоимость можно было приобрести PS3 с HDD на 80 ГБ. Мы до сих пор не знаем цены на PS5 и Xbox Series X, но если вы готовы подождать, то, вероятно, получите более выгодную сделку в будущем.Во-первых, вы будете одним из первых людей, испытавших возможности консоли следующего поколения. Не будет лишним упомянуть, что с момента запуска PS4 и Xbox One прошло долгих семь лет и бороться с желанием обновиться труднее с каждым месяцем до старта продаж PS5 и Xbox Series X.Во-вторых, объективно, железо текущего поколения консолей устарело и в некоторых ситуациях даёт о себе знать (передаю пламенный привет игре Control). Это означает, что некоторые уже выпущенные проекты могут выглядеть лучше на консолях следующего поколения при условии наличия обратной совместимости, о которой Sony до сих пор не дала внятных разъяснений. С PS5 и Xbox Series X вы получите такие улучшения, как трассировка лучей, минимальное время загрузки, иммерсивные контроллеры и многое другое.Из нашей статьи может показаться, что минусы покупки перевешивают плюсы, но, в конце концов всё зависит от ваших конкретных желаний и потребностей. Стоит брать на старте или подождать? Всё зависит от вас. Будете ли вы покупать PS5 или Xbox Series X на старте? Расскажите нам в комментариях.