Консоль PlayStation 5 от Sony была представлена Тайваньской национальной комиссии по коммуникациям (NCC), которая опубликовала живые снимки консоли следующего поколения. Изображения позволяют оценить внешний вид устройства в горизонтальном положении.
По изображениям можно сделать вывод, что консоли Sony, так же как и Xbox Series X от Microsoft, спроектированы в первую очередь для использования в вертикальном режиме. Размеры PlayStation 5 могут вызвать проблемы у обладателей мебели с нишами под мультимедийное оборудование, поскольку для японской консоли может потребоваться дополнительное пространство.
К сожалению, по снимкам трудно разглядеть возможность доступа к слоту NVMe твердотельного накопителя. Напомним, Sony позволяет владельцам PS5 расширять встроенную память с помощью решений от сторонних производителей, но у нас до сих пор нет подробной информации о том, как именно это будет работать. Вполне возможно, что одна из боковых панелей будет съемной по аналогии с консолями текущего поколения.
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Ещё может перезагрузи через хардребут (как в семерке клавиша звука вниз и экрана блокировки зажаты на 10 сек, арки яблочко не появится) — может помочь