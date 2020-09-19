

















Консоль PlayStation 5 от Sony была представлена Тайваньской национальной комиссии по коммуникациям (NCC), которая опубликовала живые снимки консоли следующего поколения. Изображения позволяют оценить внешний вид устройства в горизонтальном положении.Судя по опубликованным фотографиям, размеры устройства довольно крупные. Её габариты даже превосходят оригинальный Xbox One, который на старте раскритиковали за избыточные габариты.По изображениям можно сделать вывод, что консоли Sony, так же как и Xbox Series X от Microsoft, спроектированы в первую очередь для использования в вертикальном режиме. Размеры PlayStation 5 могут вызвать проблемы у обладателей мебели с нишами под мультимедийное оборудование, поскольку для японской консоли может потребоваться дополнительное пространство.К сожалению, по снимкам трудно разглядеть возможность доступа к слоту NVMe твердотельного накопителя. Напомним, Sony позволяет владельцам PS5 расширять встроенную память с помощью решений от сторонних производителей, но у нас до сих пор нет подробной информации о том, как именно это будет работать. Вполне возможно, что одна из боковых панелей будет съемной по аналогии с консолями текущего поколения.Напомним, PlayStation 5 поступит в продажу в России 19 ноября. Стоимость консоли с дисководом составит 46 990 рублей, а без — 37 990.