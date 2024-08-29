PlayStation 5 Pro выйдет в сентябре. Дизайн новой консоли уже раскрыли

Фархад
PS5 Pro

Авторитетный инсайдер под ником billbil-kun поделился первыми изображениями новой консоли Sony PlayStation 5 Pro и раскрыл сроки её выхода.

Источник утверждает, что уже видел упаковки новых приставок, но из соображений безопасности он не стал выкладывать снимки. Вместо этого он срисовал дизайн устройства с обложки. Начнём с того, что инсайдер подтвердил название новой плойки. Она официально будет называться PS5 Pro.

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В плане дизайна PS5 Pro будет максимально схожей с PS5 Slim. Консоль будет поставляться с четырьмя сменными панелями белого цвета, но по бокам появятся ребристые чёрные вставки. Спереди будут расположены 2 порта USB-C и кнопка питания. Вполне вероятно, что панели от PS5 Pro и PS5 Slim будут взаимозаменяемыми.

PS5 Pro

Самое заметное визуальное изменение заключается в толщине. PS5 Pro станет шире PS5 Slim, но точные габариты не сообщаются. Также на иллюстрации показана версия без оптического привода. Скорее всего, Sony пойдёт на такой шаг, чтобы снизить цену устройства. При желании привод можно будет докупить.

Геймпад DualSense останется прежним. Никаких изменений в нём не ожидается. По словам источника, Sony официально представит PS5 Pro в начале сентября.
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Источник:
Dealabs
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