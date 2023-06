PlayStation 5 сможет запускать игры без установки и загрузки

Far Cry 6;

TNMT Shredder’s Revenge;

Rogue Legacy 2;

Inscryption;

Soulstice;

Deus Ex: Mankind Divided;

Killing Floor.

Такая возможность появится благодаря облачному стримингу, который тестирует японская компания. Об этом сообщил руководитель PS Plus Ник Магуайр.По данным сайта GamesIndustry.biz Sony разрабатывает сервис позволяющий запускать игры на консоли PS5 из облака, минуя установку с диска или загрузку цифровой копии. В список войдут проекты добавленные в сервис PS Plus Premium и другие совместимые со стримингом игры.Помимо запуска сервиса, в ближайшее время компания планирует добавить в PS Plus следующие тайтлы:Ник Магуайр не отрицает, что стриминговый сервис по подписке PS Plus может появиться на ПК. Однако отметил, что в данный момент в приоритете Sony развитие собственных продуктов в рамках консоли. Также руководитель опроверг появление эксклюзивных проектов на их старте в подписке.