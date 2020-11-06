





В PlayStation 5 подразумевается слот для расширения памяти. Его можно использовать для подключения дополнительного твердотельного накопителя NVMe с соответствующей сертификацией. На деле всё оказалось не так просто как хотелось и воспользоваться этой возможностью на старте не получится.В первое время после запуска слот будет отключен. Его активируют только в грядущих обновлениях. В официальном комментарии от Sony сообщается, что порт будет зарезервирован для будущих апдейтов. На это ранее намекал главный архитектор PlayStation Марк Церни. Во время технического мероприятия The Road to PS5 он сообщил, что было бы здорово реализовать эту функцию до запуска, но для этого потребуется время, поэтому не покупайте пока накопители.Такое решение обуславливается скоростью встроенного накопителя в консоль Sony следующего поколения. Поскольку не все SSD-шники сторонних производителей могут соответствовать стандартам компании, производитель проведет тестирование совместимости твердотельных накопителей в конце 2020 года.Напомним, старт продаж PlayStation 5 в России намечен на 19 ноября. Стоимость консоли без оптического привода составляет 37 999, а варианта с дисководом — 46 999.