7 июня пройдет вторая презентация Apple в 2021 году. Это также второй ивент компании из Купертино, когда инсайдеры и фанаты ожидают выпуска MacBook Pro с экраном mini-LED. Справедливо сказать, что это самая ожидаемая премьера от Apple в 2021-м, не считая новые модели iPhone.
Слухов достаточно, и все они разнятся. DigiTimes сообщило, что устройство не будет показано, потому что производство комплектующих еще не началось. Аналитик компании Morgan Stanley Кэти Хаберти же говорит, что революционный ноутбук с чипом M2 (производство которого уже началось) и обновленным дисплеем покажут как раз на презентации Apple WWDC 2021.
Расскажем, почему эту новинку стоит ожидать и почему она будет лучшей после iMac 2021.
Дизайн MacBook Pro не менялся пять лет, пора
Весной этого года компания представила обновленный iMac. Казалось бы, стационарный компьютер — скучнейшее устройство. Оно стоит в одном конкретном месте, используется для офисных задач, где не нужна сверхмощность, не удивляет ни пользовательским опытом, ни дизайном.
Взгляд на них перевернула новинка Apple. Тончайший корпус, бодрые цвета — это привлекло массовую аудиторию. Уникальная конструкция, мощнейший процессор — это заинтересовало инженеров и профессионалов. В общем, немобильный и казалось бы неуниверсальный десктоп охватил максимально широкую аудиторию.
Лэптопу MacBook Pro это сделать в разы проще. MacBook — выбор по умолчанию среди ноутбуков для офисной работы. Формула следующая: есть деньги — берем MacBook, нет — ищем доступный лэптоп на Windows, нужен широкий выбор программного обеспечения — выбираем дорогой ноутбук на Windows.
Обновленные процессор и дизайн — повод купить новый MacBook Pro 14 даже держателям лэптопов Apple. А внешне им удивить пользователя крайне просто — MacBook Pro 13 не обновлялся с 2016 года, когда Apple применила крайне спорные решения: отказалась от светящегося яблока, добавила клавиатуру «бабочку» и удалила порты USB-A.
По слухам, MacBook Pro 14 получит корпус тех же размеров, что и MacBook Pro 13, увеличенный экран поместится в него за счет уменьшения рамки. Это логичный шаг вперед, когда вся индустрия стремится максимально увеличить полезную площадь на всех устройствах от смартфонов до ноутбуков и умных часов.
Параметры экрана теперь будут идеальными
14 дюймов — идеальная диагональ экрана. Она подойдет и для набора текста, и для задач, где нужен большой дисплей, вроде обработки фотографий и видеомонтажа. В этом случае «макбук про поменьше» станет самым универсальным устройством в линейке Apple, Air будет эконом-решением, а Pro 16 — для тех, кому важны мощность и большой дисплей в сочетании с мобильностью лэптопа.
Факты говорят о том же. Издание DigitalTrends сообщает, что ноутбуки с 14 дюймовыми экранами максимально универсальны для офисных задач. Один из таких — Lenovo ThinkPad X1 Carbon.
В MacBook Pro пора освежить дисплей
Экран всегда был плюсом устройств Apple. iPhone, iPad, MacBook — во всех девайсах качество дисплея эталонное. В 2010 году компания даже обозначила одним названием экраны, используемые в ее девайсах — Retina. Качеством она поразила сразу — первым смартфоном Apple с Retina стал iPhone 4, и на фоне предшественника 3GS у него была четкость выше, и «эффект зерна» пропал. Логично, что в MacBook компания Apple проигнорировала OLED с выгорающими экранами и выбрала более надежное решение.
Новый дисплей освежит линейку ноутбуков. За последние шесть лет экран MacBook Pro 13 получил два минорных обновления — новую подсветку, из-за которой пришлось отказаться от светящегося яблочка на крышке, и незначительно увеличенное разрешение (от 2560х1400 до 2560х1600) в 2017 году. Переход на mini-LED даст совершенно новые ощущения.
Если компания это сделает, 2021-й станет годом компьютеров Apple. В 2020-м она представила устройства на M1 в том же корпусе, логичный шаг в следующем поколении — обновить дизайн и экран. Это привлечет новых пользователей к линейке MacBook и даст новые эмоции тем, у кого они уже есть.
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Совсем не похожее на Эппл
Действительно как заметил чел сверху: все это совсем не похожее на Эппле.