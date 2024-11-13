Почему разработчики так любят Mac? Они просто работают







Пользователь reddit решил Пользователь reddit решил выяснить , почему разработчики отдают предпочтение компьютерам Apple, а также поделился своим опытом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

34-летний инженер-программист рассказал, что он и его 4 друга (все разработчики с 14-летним стажем) начинали с Windows, а затем стали заядлыми пользователями Linux. Они использовали Linux как основную операционную систему более 9 лет и не переносили продукцию Apple за закрытость и ограниченные возможности настройки по сравнению с Linux.Однако, год назад один из его друзей получил MacBook по работе. Сначала он был не в восторге, но через несколько месяцев начал привыкать к этому девайсу, а позже перетянул на эту сторону всех остальных. Почему им так понравились компьютеры Apple? Всё довольно просто — раньше они тратили много времени на настройку и адаптацию Linux, но macOS изначально ориентирована на продуктивность и «просто работает», как завещал Джобс. Но главное — все инструменты лучше поддерживаются, а приложения выглядят более отполированными и красивыми.На этот пост он получили сотни ответов от других разработчиков, которые со временем перешли на Mac и не собираются менять эти девайсы ни на что. Вот как они объясняют свою привязанность к компьютерам.