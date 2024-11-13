Почему разработчики так любят Mac? Они просто работают

Пользователь reddit решил выяснить, почему разработчики отдают предпочтение компьютерам Apple, а также поделился своим опытом.
Однако, год назад один из его друзей получил MacBook по работе. Сначала он был не в восторге, но через несколько месяцев начал привыкать к этому девайсу, а позже перетянул на эту сторону всех остальных. Почему им так понравились компьютеры Apple? Всё довольно просто — раньше они тратили много времени на настройку и адаптацию Linux, но macOS изначально ориентирована на продуктивность и «просто работает», как завещал Джобс. Но главное — все инструменты лучше поддерживаются, а приложения выглядят более отполированными и красивыми.
На этот пост он получили сотни ответов от других разработчиков, которые со временем перешли на Mac и не собираются менять эти девайсы ни на что. Вот как они объясняют свою привязанность к компьютерам.
«Поскольку это BSD, он достаточно близок к Linux, поэтому кажется таким знакомым. Плюс большинство моих любимых инструментов работают без необходимости в дополнительных настройках. Это компьютер, который я могу использовать для работы, а не тратить всё своё время на его доработку», — пишет Collinhead.
«Люди любят подшучивать фразой «оно просто работает», но в целом это довольно точное описание. Есть многое, что нельзя настроить, но к настройкам по умолчанию легко привыкнуть. Всё же macOS построена на Unix, поэтому большинство процессов *nix CLI просто будут работать без каких-либо доработок. Поэтому разработка с приложением, которое вы собираетесь развернуть на сервере Linux, довольно проста. С компами на Windows такое не проканает.
Новые процессоры M-серии на самом деле тоже довольно удивительны. На прошлой неделе у меня была встреча с клиентом, которая длилась целый день, и я забыл зарядное устройство, а мой ноутбук проработал 8 часов без проблем.
Мне нравится экспериментировать со всеми ОС. У меня телефон Android, сервер Linux, ноутбук Mac и ноутбук Windows, и я использую их все для разных целей», — рассказал юзер под ником Collinhead.
«Моя любимая часть — homebrew, который заставляет всё работать так, как это делают в Apple. В Windows и Linux иногда вы увязаете в каскаде рекурсивных проблем. С Mac, кажется, я могу сосредоточиться на работе, а не на всех вещах, которые мне нужно постоянно исправлять, чтобы иметь возможность сосредоточиться на работе в других ОС», — отметил sunwindocean.
«Я почти всю жизнь работаю программистом. В первое время я программировал в Solaris, который является частью UNIX. Linux появился в моём доме для кодирования примерно с 1994 года. А в 2005 году у меня появился мой первый Mac. Как только я понял, что в нём собрано всё лучшее от Linux (это UNIX), но есть последовательный пользовательский интерфейс и он «просто работает», я больше не оглядывался назад», — поведал OddlyDown.
«Macbook отлично подходят для разработки. У нас есть MS и Mac, и Mac намного быстрее по сравнению с ноутбуками MS. Например: время сборки на Mac составляет 2 минуты, а на Windows — 10. Бесшумный, быстрый, хороший дисплей, вам не нужна мышь во время путешествий, отличная клавиатура, долгое время работы от батареи, хорошая интеграция с экосистемой Apple, homebrew, стабильная ОС», — добил панчами юзер jobbing885.