Меня не устраивает ни один актуальный MacBook

MacBook Pro 14 и 16 перевернули мой мир

Каким будет новый Air

Мне нужен новый MacBook.Я пользуюсь Pro 13 (2017) без тачбара, его время прошло. Аккумулятор держит максимум час, а тратить 20 тысяч рублей на его замену нет смысла и желания, на клавиатуре отваливаются две кнопки, порты USB-C разболтались. Спасибо за три с половиной года приятного и продуктивного пользования, пора прощаться.Я присмотрелся к двум актуальным моделям — Air M1 (2020) и Pro 14. Оба норм, но я бы хотел, чтобы мой мак сочетал в себе лучшие особенности обеих этих моделей. И такой ноутбук будет — это следующий Air с портами и «челкой». Pro 13 неинтересен — от тачбара нет толку, одни неудобства.Расскажу, почему я дождусь его, а пока попользуюсь своей прошкой и iPad Air 4-го поколения.MacBook Pro 14 сразу нет — меня жутко не устраивает цена. В минимальной комплектации стоит 189 990 pyб. Он стоит этих денег, если вы занимаетесь созданием и редактированием фото или видео, но я редактор, и заплатить эту сумму за «печатную машинку» нерационально, каким бы мощным и стильным он ни был.Air 2020 года стоит 99 990 руб. Цена идеальна, с учетом, что свой Pro 13 я покупал за 130 000 рублей, и это в 2018 году. Разница относительно Pro 14 почти в два раза. Даже подорожание на 20% из-за нового дизайна не сильно испортит ситуацию, и Air будет смотреться предпочтительнее, как устройство для учебы, офиса и развлечений. Я только этого и жду.До октябрьской презентации Air на M1 казался мне идеальным ноутбуком для большинства пользователей и для меня в частности. Что мне нужно от ноутбука: удобная клавиатура для работы с текстом и таблицами, четкий экран для просмотра контента, автономность в течение рабочего дня и умеренно мощное железо для монтажа видео.Я пишу тексты на iGuides и настраиваю таргет в Instagram — для этих задач не нужно требовательное железо, но необходимы удобная клавиатура и операционная система. В свободное время я монтирую видео на YouTube, но не профессионально с цветокоррекцией и в разрешении лишь Full HD, поэтому мощности M1 с пассивным охлаждением мне было бы достаточно. Этим требованиям отвечает MacBook Air M1, а в качестве приятного дополнения он дает сверхтихую работу. Но мне этого уже мало.В октябре этого года Apple показала, каким стильным и удобным может быть MacBook. Компания показала Pro 14 и 16 с портами и «челкой». Оба момента добавляют баллов к эргономичности ноутбуков, после чего ты думаешь, а почему раньше так нельзя было? Кстати, ждите обзор MacBook Pro 16 в ближайшие дни.Прежде всего, я больше не могу смотреть на широкую рамку у старых макбуков. Это пережиток прошлого, который нужно отпустить. В тот же корпус можно установить дисплей на один дюйм больше, а о существовании «челки» забываешь спустя пару минут после знакомства с новой моделью.14 дюймов кажется мне идеальной диагональю. На таком экране удобно монтировать, при этом корпус остается компактным и более пригодным для ношения в миниатюрном городском рюкзаке, на фоне 15 и 16 дюймов.Кроме того, мне нужны порты. Я хочу универсальный ноутбук на три-четыре года, чтобы в нем не было костылей, и он оказался машинкой, подходящей для разного типа задач. В период с 2018 по 2021 годы мои требования к ноутбуку изменились — сначала мне нужны были удобная клавиатура и высокая автономность для работы с текстом из любой точки мира; потом я начал работать с фото и видео, понадобились мощный процессор и просторная оперативная память. Pro 13 соответствует всем требованиям, кроме последнего, монтаж с 8 ГБ ОЗУ — это боль.Я не знаю, какими будут мои требования к ноутбуку в течение следующих лет. Единственное — я уверен, что они будут меняться, поэтому я ищу универсальное устройство. Возможно, мне понадобится HDMI для вывода картинки на большой монитор или слот для работы картами памяти от камер. Я хочу, чтобы мой ноутбук поддерживал все это, и я не думал о смене рабочего устройства ближайшие три года после покупки. И поэтому же я не рассматриваю к покупке Pro 13 с тачбаром — этот элемент клавиатуры с высокой долей вероятности отправился на покой, зачем он мне в течение трех следующих лет?Поэтому я решил, что идеальным для меня ноутбуком будет MacBook Air (2022). Он получит дизайн как у Pro 14 и порты, а стоить будет явно ниже, почти на уровне актуального Air. Apple старается развести аудитории этих двух линеек — Air выпускается для легких задач, а Pro для работы с фото и видео. Такой расклад будет максимально ожидаем и логичен.Согласно появляющимся слухам, на него также вернутся порты, рамки станут уже относительно Air (2020), появится «челка». Это самое важное с точки зрения удобства и функциональности. Изменится и корпус — вместо «клиновидного» он получит равномерный. Впрочем, это декорация, а не реально полезный дизайнерский элемент.С начала года стало известно, что ноутбук получит несколько вариантов расцветок, и они будут выполнены в том же стиле, что и новый iMac 24. Лично я жду белый, голубой и фиолетовый, буду выбирать между ними. Розовое золото мне никогда не нравилось, смотрится вульгарно и безвкусно, а серебристый корпус кажется уже скучным.Мне понравились новые прошки. Теперь я жду их упрощенную и более доступную альтернативу. Для задач попроще, но с теми же главными преимуществами, вроде более узкой рамки. Это наиболее логичное позиционирование следующего MacBook Air. Если так и окажется, я точно перейду на него.