Почти даром: Sony начала продавать дешёвые PlayStation 5 и DualSense, но есть нюанс

«Экономьте по-крупному и играйте по-крупному с восстановленными продуктами PlayStation 5. Тщательно очищены, протестированы и готовы к использованию в новом доме», — говорится на сайте Sony.

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Японская корпорация Sony, подарившая миру шедевральный Concord, решила компенсировать вчерашний анонс неоправданно дорогой PS5 Pro скорым стартом продаж удешевлённых консолей PlayStation 5.На сайте компании появилась информация об официально восстановленных «фатках» PlayStation 5. Причём будут доступны обе версии: дисковая и цифровая. Sony заявляет, что они «так же хороши, как новые» и обещает «качество PlayStation на 100%». За восстановленную PS5 с приводом просят $399, а за отмытый от сальных рук DualSense — $65.Увы, речи о заменённых корпусах нет — их просто почистили. И если для консоли это не так важно, то в случае с геймпадами DualSense есть вопросы.