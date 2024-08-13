Почти даром: Xiaomi выпустила монитор Redmi A27U с 4K IPS-экраном. Стоит сущие гроши

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Китайский производитель всего на свете Xiaomi представил новый монитор с довольно простым названием Redmi Monitor A27U. Он предлагает довольно солидный набор характеристик по очень приятной цене.Redmi Monitor A27U оснащён 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей), широкими углами обзора 178°, стандартной частотой обновления в 60 Гц и откликом в 6 мс.От любых конкурентов в бюджете до 25-30 тысяч рублей этот монитор отличается профессиональной точностью цветопередачи с рейтингом ΔE<1, 95%-охватом цветовой гаммы DCI-P3 и 100% sRGB. При этом все экраны калибруются на заводе вручную, а в коробке идёт сертификат с точными сведениями о цветопередаче.Кроме того, Redmi Monitor A27U получил технологию Xiaomi Qingshan Eye Care для снижения нагрузки на глаза при длительном использовании, сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light и поддержку DC Dimming для минимизации мерцания экрана.Среди прочих особенностей этой модели — поддержка HDR10, 10-битная глубина цвета, два порта HDMI 2.0 и два DP 1.4, а также 3,5-мм аудиовыход. Комплектная подставка позволяет регулировать его по высоте, наклону и поворту.Xiaomi предоставляет на Redmi Monitor A27U 3-летнюю гарантию, предлагая обслуживание на месте с заменой вместо ремонта, если в течение этого периода возникнут проблемы. Но пока это распространяется только на Китай.Пока Redmi Monitor A27U можно купить только в Китае по цене 1199 юаней (~15 тысяч рублей). Ждём, когда он появится на местных маркетплейсах.