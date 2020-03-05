Если когда-то давно гаджеты принято было считать преимущественно мужским подарком, то сейчас все больше мужчин планирует к 8 марта выбрать именно технологический презент для любимой женщины, мамы, сестры, бабушки или дочки. Женщины тоже не отстают и зачастую рассчитывают именно на такие подарки к 8 марта и другим праздникам. В частности, по данным исследования Hi-Tech Mail.ru, о покупке гаджетов задумывается каждый пятый респондент, а в список самых популярных вариантов попали смартфоны, носимая электроника, наушники и роботы-пылесосы. Чтобы помочь с выбором, наша редакция составила список из нескольких классных вариантов, которые мы бы сами купили в качестве подарка и которые наверняка было бы приятно получить девушкам.
1. Недорогой, но классный — смартфон BQ 6424L MAGIC O
В топе очевидных и востребованных подарков, конечно же, смартфоны. А если бюджет на покупку ограничен или просто не нужен дорогой гаджет, одним из лучших вариантов станет BQ 6424L MAGIC O. Этот смартфон достаточно недорогой, но в то же время он достаточно функциональный, чтобы любой человек чувствовал себя с ним комфортно и получал отличный пользовательский опыт. Цена вопроса — всего 8490 рублей, причем промо-код LOVE позволит получить скидку 10% на покупку к 8 марта.
BQ 6424L MAGIC O поддерживает NFC для оплаты покупок смартфоном, две симки формата nano-SIM, Wi-Fi работает по стандартам a/b/g/n, Bluetooth имеет версию 4.2, поддерживается разблокировка по лицу с помощью фронтальной камеры, а в отсутствии разъема 3.5 мм производитель кладет в комплект переходник с USB Type-C на мини-джек. Аккумулятор имеет емкость 3900 мАч, чего хватает на комфортное использование смартфона без ограничений в течение всего дня. Кроме того, он также способен подзаряжать другие гаджеты, например, смарт-часы или беспроводные наушники. Камеры и качество съемки — сильная сторона BQ 6424L Magic O. В смартфоне установлена тройная камера с основным сенсором Sony IMX214 с разрешением 13 Мп. Вспомогательные сенсоры имеют разрешение 2 и 0.3 Мп. С их помощью, а также благодаря программному обеспечению камеры, смартфон поддерживает дополнительные режимы: «Ночная съемка», «Красивое лицо» и «Боке».
2. Стильные смарт-часы — HONOR MagicWatch 2
Эти часы не только красивые, но и очень функциональные. Встроенный в чипсет Bluetooth-модуль позволил реализовать поддержку голосовых звонков: теперь пользователь может разговаривать с помощью смарт-часов, находясь на небольшом расстоянии от смартфона. Накопитель на 4 ГБ позволяет сохранять до 500 музыкальных треков, чтобы проигрывать их без использования смартфона. Часы поддерживают системы GPS и GLONASS, определяя координаты пользователя для мониторинга его активности, в том числе в условиях плотной городской застройки и в удалённых уголках земного шара. Защита от влаги и брызг позволяет использовать часы в бассейне и не снимать их при посещении душа.
Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 выпускаются в двух версиях круглого классического корпуса, изготовленного из авиационной нержавеющей стали. Модель с диаметром циферблата 46 мм выполнена в классическом для спортивных часов форм-факторе и комплектуются ремешком из итальянской кожи или гипоаллергенного фторэластомера, а версия с циферблатом 42 мм оснащена металлическим браслетом с миланским плетением. Они работают без подзарядки до двух недель.
3. Максимально универсальная электрическая зубная щетка Soocas X5
Электрическая зубная щетка Soocas X5 от компании — ультрасовременный прибор для качественной и комфортной чистки зубов, полировки, массажа десен. С этой зубной щеткой можно чистить зубы при наличии пломб, виниров, наращенных зубов и имплантов. В неё встроен датчик давления, если перестараться и слишком сильно надавить — она подаст сигнал.
В Soocas X5 предусмотрено 12 режимов чистки. Щётка обладает мягкой щетиной Dupont и тремя сменными головками, которые оптимизированы выдает 37200 оборотов в минуту, обеспечивая эффективную вибрацию головки щетки. Плавный запуск препятствует разбрызгиванию зубной пасты, а благодаря магнитному демпферу с эффектом левитации вибрация от мотора не передается на рукоятку, поэтому вся мощь сосредоточена на процессе чистки.
4. Внешний аккумулятор для любых смартфонов — Xiaomi Mi Wireless Charger
Этот внешний аккумулятор отличает поддержка беспроводной зарядки по стандарту Qi, который совместим со многими смартфонами и другими гаджетами (планшетами, наушниками, смарт-часами и пр.) Ёмкости 10000 мАч хватит для того, чтобы несколько раз полностью зарядить смартфон. Если некогда ждать, когда он зарядится без провода, можно использовать кабель, так будет быстрее.
Сам аккумулятор заряжается через высокоскоростной порт USB Type-C. На корпусе Xiaomi Mi Wireless Charger размещено прорезиненное покрытие для того, чтобы находящийся на нём смартфон не соскальзывал и не падал.
5. По-настоящему беспроводные наушники — JBL Tune 120 TWS
JBL Tune 120 TWS — одна из лучших моделей беспроводных наушников, доступных на рынке. По звуковым характеристикам они ничуть не уступают форм-факторам прошлого, зато дают несравнимо больший комфорт и удобство использования. Никаких шейных ободов и путающихся проводов, компактные размеры для переноски в любом кармане, возможность слушать музыку только в одном наушнике.
Бренд JBL всегда делал ставку на массовость продуктов и доступность качественного звука. Модель JBL TUNE 120TWS создавалась с прицелом на молодежную аудиторию, которая ценит в наушниках хороший звук, классный дизайн и невысокую стоимость. Производитель предлагает на выбор сразу шесть версий с разными цветовыми акцентами: белая и черная классика, черные с синими и зелеными вставками, а также белые с желтым и розовым.
6. Умные весы с полезными функциями — Nokia WBS05 BK
С помощью весов Nokia WBS05 BK очень просто поддерживать себя в хорошей форме. Дело в том, что они по-настоящему умные — не только измеряют вес, но также отображают многие другие показатели, в том числе пульс, процент воды в организме человека и даже костную массу. Данные при взвешивании автоматически поступают в мобильное приложение. Информативный интерфейс позволяет наблюдать динамику изменения результатов в виде графиков и сравнивать их с нормой. Поддерживаются несколько учетных записей для каждого члена семьи.
Обновлённая модель весов обладает дополнительными функциями. Например, она может измерять качество воздуха внутри помещения и отображать информацию о погоде на текущий день. Поддержка протокола Wi-Fi позволяет получать данные с весов даже находясь на большом расстоянии от них.
7. Лучший помощник в уборке — робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner возьмёт на себя неприятный процесс подметания полов. Самое главное — он может заниматься этим, когда никого нет дома, поэтому он не будет мешаться под ногами или нарушать домашнее спокойствие. 12 датчиков следят за тем, чтобы ни один квадратный сантиметр в помещении не остался грязным, а также помогают пылесосу избегать препятствия и не врезаться в стены и ножки столов и стульев.
Отдавать команды пылесосу и настраивать график уборки можно с помощью голосового ассистента «Алиса». Мобильное приложение Xiaomi Mi Home позволяет составлять расписание и следить за эффективностью работы пылесоса. Можно с уверенностью сказать, что Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner — не бездушная техника для уборки, а полноценный домашний помощник, которой легко справляется с ежедневной рутинной работой.
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