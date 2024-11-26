Подборка любимых гаджетов шеф-редактора iGuides Александра Кузнецова в 2024 году (радостно пользуюсь сам и советую другим)





Связка флагманский смартфон + дешёвый планшет







Обычно я каждые 2-3 года покупаю новый флагманский смартфон на Android, и это не столько потребность, сколько импульсивная покупка. Свежие флагманы года почти не отличаются от тех, что выпускались лет пять назад, разве что рамки вокруг экранов становятся всё тоньше и тоньше. Последней покупкой был







Планшет пригождается на тот случай, когда хочется поиграть или посмотреть что-нибудь на относительно большом экране. У него слабенький звук, поэтому приходится цеплять беспроводную колонку. Все мы обставлены и обложены гаджетами по самое не горюй, но то и дело замечаем у друзей что-нибудь такое, что моментально хочется приобрести для себя. Иногда это совершенно дикие вещи (вроде телефона с четырьмя симками), а бывают и очень полезные (к примеру, массажёр или дайнобойный роутер, сигнал от которого ловится даже в соседних домах). Эта подборка наверняка покажется вам интересной, тем более, что впереди новогодние праздники, а это лучшее время для того, чтобы без зазрения совести порадовать себя и своих близких чем-то новым. В комментариях вы можете рассказать о своих любимых гаджетах или приспособлениях, которые сделали вашу жизнь удобнее.Обычно я каждые 2-3 года покупаю новый флагманский смартфон на Android, и это не столько потребность, сколько импульсивная покупка. Свежие флагманы года почти не отличаются от тех, что выпускались лет пять назад, разве что рамки вокруг экранов становятся всё тоньше и тоньше. Последней покупкой был OnePlus 12 , а на кэшбэк от него я взял планшет Teclast P85T Планшет пригождается на тот случай, когда хочется поиграть или посмотреть что-нибудь на относительно большом экране. У него слабенький звук, поэтому приходится цеплять беспроводную колонку. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Лампы «Сбера» лучше, чем у «Яндекса» — у них можно настраивать не только яркость и цветовую температуру, но и выбирать любой цвет из RGB-палитры. Такие лампы у меня почти везде — точечные на потолке и обычная в светильнике над столом. Идеально и для работы и для создания уютной атмосферы при просмотре фильмов. Правда, есть недостаток — полноценно управлять светом могу только я со своего смартфона, а другие могут лишь выключать его или включать с теми настройками, что я установил.Недавно открыл для себя ещё и такую категорию умных устройств, как умные розетки . Функций у них даже с избытком, но меня интересует возможность видеть в мобильном приложении, сколько энергии потребляет тот или иной прибор (например, компьютер), а также отслеживать статистику потребления электричества. Ещё их можно настроить на автоматическое включение и отключение, но это полезно в каких-то сценариях, от которых я далёк (например, когда нужно подавать растениям свет каждый день в строго определённые часы или включать освещение около своего дома). Фактически умная розетка может сделать более-менее умным устройство, которое таковым не является и в котором не заложена функция автоматического включения и отключения.Удивительное дело, но телевизоры стоят гораздо дешевле мониторов при даже более крутых характеристиках. Продавцы в «М.Видео» отговаривали меня от покупки LG C2 с 42-дюймовым OLED-экраном , обосновывая тем, что этот телевизор греется сильнее других, и пиксели очень быстро выгорят. Нет, пока не выгорели, всё замечательно, хотя подбешивают умные функции, которые за меня решают, какая яркость должна быть у экрана и периодически сбрасывают выбранные мной настройки.





Не принуждаю брать именно OLED, но вы присмотритесь к ценам на большие 4K-мониторы (от 120 тысяч) и сравните их с ценами на 4K-телевизоры (от 18 тысяч) — по мне, так выбор очевиден.



Смарт-часы







У меня были часы Amazfit где-то на протяжении пяти лет, но этим летом они утонули в воде и пришлось искать замену. Apple Watch для многих самый логичный или вообще единственный выбор, но в моей экосистеме нет других гаджетов Apple, эти часы, как по мне, излишне дорогие, их пришлось бы заряжать слишком часто (я привык забывать о зарядке на 2-3 недели). Выяснилось, что за 5 лет даже китайские смарт-часы сильно подорожали, новых функций в них не добавилось, даже наоборот — теперь невозможно использовать их для бесконтактной оплаты. Остановился на Huawei Watch Fit 3. По дизайну почти Apple Watch, заряжать приходится редко, все нужные функции есть, и они пригождаются (например, летом катался на велосипеде, часы зафиксировали повышенный пульс, я спешился и шёл, пока пульс не упал до комфортного значения).



Весы







Работать дома и не толстеть — тот ещё квест. Слишком много соблазнов много есть и мало двигаться, но им противостоят весы. У меня одна из моделей Xiaomi, которая строит в приложении график набора или потери веса. Как только он ползёт вверх, это индикатор того, что нужно придерживаться строгой диеты и уделить внимание физической активности.



В комментариях можете рассказать, какими гаджетами пользуетесь вы, и что для вас стало недавним открытием.





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