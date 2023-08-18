Подписчики МТС Junior смогут воспользоваться специальным предложением на смартфоны

Артем
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Фото: Unsplash 

МТС объявляет о запуске нового предложения для покупателей смартфонов. Клиенты, оформившие подписку МТС Junior на один год, получат скидку до 30% на смартфоны в розничной сети МТС.

Оформить подписку МТС Junior сроком на один год, и приобрести смартфон со скидкой до 30% можно как в любом магазине МТС, так и онлайн — в интернет-магазине. В рамках акции доступно около 150 моделей смартфонов Samsung и Xiaomi. Специальное предложение доступно во всех регионах России.

Предложение позволит покупателям получить не только современный смартфон со значительной скидкой, но и доступ к развивающим и развлекательным детским сервисам, что актуально с учетом приближающегося учебного сезона.

О подписке МТС Junior

Экосистемная подписка МТС Junior создана специально для детей и родителей, доступна для клиентов разных сотовых операторов. Стоимость годовой подписки составляет 990 рублей. На сегодняшний день в подписку входят следующие сервисы:
  • Приложение «Где мои Дети» с точным определением геолокации ребёнка;
  • Развивающие курсы и онлайн-задачи для развития мышления ЛогикЛайк;
  • Онлайн-кинотеатр KION и МТС Music с детскими режимами, которые обеспечат доступ ребенка к безопасному контенту по возрасту ребенка;
  • Сервис Leoni для диагностики навыков и талантов ребенка (входит в годовую подписку).

Для абонентов МТС доступны и другие сервисы: например, защита от спама, безлимитные мессенджеры и социальные сети.
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