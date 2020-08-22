











Ожидается, что Huawei запустит серию смартфонов Mate 40 в сентябре. В базе данных TENAA появилось три устройства этого модельного ряда. Помимо этого, аналитик Росс Янг поделился ключевой информацией о дисплеях этих трёх смартфонов.Предполагается, что номер модели OCE-AN00 принадлежит телефону Huawei Mate 40, поскольку буквы «OCE» относятся к его кодовому имени «Ocean». Смартфон NOH-AN00, скорее всего, может быть устройством Mate 40 Pro, потому что буквы «NOH» являются сокращением кодового имени «Noah».Устройство с номером NOP-AN00, вероятно, тоже принадлежит к серии Mate 40, но пока неясно будет ли это Mate 40 Pro+ или Mate 40 RS Porsche Design. К сожалению, в базах TENAA не содержится какой-либо информации о характеристиках, за исключением того факта, что они поддерживают 5G и работают на Android. Ожидается, что в ближайшее время эти списки будут обновлены подробными спецификациями.В июне аналитик и генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг заявил, что Mate 40 получит дисплей с частотой 120 Гц. Тем не менее в конце того же месяца он утверждал, что серия Mate 40 будет поддерживать 90 Гц, как и линейка Huawei P40. По его словам, Huawei предложит смартфоны с дисплеями 120 Гц в следующем году.Янг также упомянул, что Huawei Mate 40 получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ 1080×2340. Новинка будет оснащаться экранами от поставщика дисплеев BOE. В Mate 40 Pro будут использоваться 6,78-дюймовые экраны QHD+ от BOE, Samsung Display и LG Display. Янг отметил, что вся серия будет оснащена дисплеями с изогнутыми краями.