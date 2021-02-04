Осенью этого года компания Apple по традиции выпустит несколько новых флагманских смартфонов. Линейка будет носить название iPhone 12s или iPhone 13.
Аналитики Barclays Блейн Кертис и Томас О’Мэлли полагают, что камеры всех новых моделей iPhone получат улучшенные сверхширокоугольные датчики с диафрагмой, регулируемой вплоть до f/1.8 (у линейки iPhone 12 диафрагма сверхширокоугольной камеры составляет f/2.4). В iPhone 13 Pro, по мнению аналитиков, будет использоваться такой же телеобъектив, который сейчас устанавливается в iPhone 12 Pro Max (с диафрагмой f/2.2 и фокусным расстоянием 65 мм), а модель iPhone 13 Pro получит улучшенный телеобъектив.
Эти данные вполне соответствуют тому, что говорил в ноябре 2020 года аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, в новых смартфонах Apple будут сверхширокоуголки с диафрагмой f/1.8, но он приписывал это улучшение только двум топовым моделям — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
Инсайдеры утверждают, что Apple изменит дизайн камеры. Она по-прежнему будет размещаться в массивном и сильно выпирающем блоке, однако объективы будут закрыты не по отдельности, а общим стеклом. Благодаря такому решению камеру значительно легче очищать от загрязнений, ведь частички пыли больше не будут прилипать к основанию защиты объективов. В китайской блогосфере появилась фотография, на которой показано это отличие камеры.
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