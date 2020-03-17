PS5

После продолжительного молчания Sony наконец-то готова раскрыть подробности о своей консоли следующего поколения PlayStation 5 (PS5).

Информация будет представлена главным архитектором Марком Черни в прямом эфире блога PlayStation 18 марта. Это выглядит особенно интересно на фоне вчерашнего анонса от Microsoft, которая раскрыла все характеристики Xbox Series X.

Ожидается, что Sony выпустит PS5 в праздничный сезон 2020 года, в то же время, когда поступит в продажу новый Xbox от Microsoft. Возможно, завтра мы уже увидим как выглядеть новая PlayStation и удастся ли ей обойти характеристики Series X.



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