Tomorrow at 4pm GMT, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/ywSxFT2uDZ pic.twitter.com/zq5q544K7x — PlayStation UK (@PlayStationUK) March 17, 2020

После продолжительного молчания Sony наконец-то готова раскрыть подробности о своей консоли следующего поколения PlayStation 5 (PS5).Информация будет представлена главным архитектором Марком Черни в прямом эфире блога PlayStation 18 марта. Это выглядит особенно интересно на фоне вчерашнего анонса от Microsoft, которая раскрыла все характеристики Xbox Series X.Ожидается, что Sony выпустит PS5 в праздничный сезон 2020 года, в то же время, когда поступит в продажу новый Xbox от Microsoft. Возможно, завтра мы уже увидим как выглядеть новая PlayStation и удастся ли ей обойти характеристики Series X.