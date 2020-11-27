Эксперты оценили стоимость всех комплектующих, использованных в самой старшей модели новой линейки смартфонов Apple — iPhone 12 Pro Max. Она ровно в два с половиной раза ниже розничной цены.
В США iPhone 12 Pro Max продаётся по цене от 1099 долларов, а себестоимость сборки этого устройства составляет примерно 440 долларов. Таким образом с каждого проданного экземпляра Apple получает почти 660 долларов прибыли. Впрочем, нужно понимать, что аналитики не стали учитывать стоимость разработки устройств, затраты на логистику, маркетинг, гарантийное обслуживание и множество других аспектов, которые тоже закладываются в себестоимость.
Ранее аналитики подсчитали себестоимость iPhone 12 и iPhone 12 Pro — 373 доллара и 406 долларов соответственно. Различий между iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, как мы знаем, совсем немного, эти устройства отличаются друг от друга в основном только габаритами корпуса, размером экрана и ёмкостью аккумулятора. По себестоимости разница тоже невелика, всего 34 доллара, хотя в рознице самая топовая модель стоит на 100 долларов дороже.
Наибольший доход Apple получает от модификаций с увеличенными накопителями, так как объём памяти незначительно влияет на себестоимость, но позволяет компании получать дополнительно по несколько сотен долларов с каждого устройства.
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Что за себестоимость сборки? Какая прибыль в 660$? Что ты несёшь?
Мамкин экономист.