Подсчитана себестоимость iPhone 14 Pro Max. Apple неплохо наваривается на нём





Компания Counterpoint Research подсчитала себестоимость всех компонентов и комплектующих, из которых собран iPhone 14 Pro Max со 128-гигабайтным накопителем. Выяснилось, что его производство обходится Apple всего на 3,7% дороже, чем сборка предыдущей модели iPhone 13 Pro Max.



Себестоимость iPhone 14 Pro Max варьируется от 454 долларов (за версию с поддержкой 6-гигагерцового диапазона связи 5G) до 474 долларов (за вариант с поддержкой диапазона mmWave). В среднем получается 464 доллара, а это чуть более 34 тысяч рублей по текущему курсу. Розничная цена на эту модель в несколько раз выше — 1099 долларов в США и от 100 до 150 тысяч рублей в российской рознице.



Переход от чипа A15 к A16 привёл к увеличению затрат на 11 долларов, причём на процессор приходится примерно 22% от общей себестоимости устройства. В iPhone 14 Pro Max также применяется более дорогая камера с 48-мегапиксельным датчиком и более дорогой экран с адаптивной частотой обновления, а многие другие компоненты остались прежними, но за год их закупочная стоимость стала ниже. В подсчитанную себестоимость не включены затраты на разработку, логистику, хранение, рекламу и прочие подобные расходы, только цена чистого «железа».

