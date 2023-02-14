Подсчитана себестоимость iPhone 14 Pro Max. Apple неплохо наваривается на нём

Александр



Компания Counterpoint Research подсчитала себестоимость всех компонентов и комплектующих, из которых собран iPhone 14 Pro Max со 128-гигабайтным накопителем. Выяснилось, что его производство обходится Apple всего на 3,7% дороже, чем сборка предыдущей модели iPhone 13 Pro Max.

Себестоимость iPhone 14 Pro Max варьируется от 454 долларов (за версию с поддержкой 6-гигагерцового диапазона связи 5G) до 474 долларов (за вариант с поддержкой диапазона mmWave). В среднем получается 464 доллара, а это чуть более 34 тысяч рублей по текущему курсу. Розничная цена на эту модель в несколько раз выше — 1099 долларов в США и от 100 до 150 тысяч рублей в российской рознице.

Переход от чипа A15 к A16 привёл к увеличению затрат на 11 долларов, причём на процессор приходится примерно 22% от общей себестоимости устройства. В iPhone 14 Pro Max также применяется более дорогая камера с 48-мегапиксельным датчиком и более дорогой экран с адаптивной частотой обновления, а многие другие компоненты остались прежними, но за год их закупочная стоимость стала ниже. В подсчитанную себестоимость не включены затраты на разработку, логистику, хранение, рекламу и прочие подобные расходы, только цена чистого «железа».

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3958
st00p1dm0nkey
Такое ощущение, что всех заставляют покупать айфоны…🤷‍♂️
И нужно помнить, что помимо железа в магазине их ещё есть ПО, всякие патентные отчисления и наверное много чего ещё.
час назад в 16:35
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tellurian
+5022
tellurian st00p1dm0nkey
Ещё разработка, тесты, проектирование и много чего ещё.
час назад в 17:23
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