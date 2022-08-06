Показан человекоподобный робот Tesla. Его представят уже в сентябре

Показаны руки прототипа Tesla Bot, также известного как Optimus. Они изображены на тизере к его презентации. Об этом сообщает Electrek.Робота представят в ходе мероприятия AI Day #2 30 сентября. Эту дату как раз тизерит рендер, на котором и показаны руки машины.Робот будет работать на базе искусственного интеллекта. Его высота составит 173 см, а вес — 56 кг. Передвигаться Tesla Bot сможет со скоростью до 8 км/ч.Optimus будет ориентирован на выполнение простых и повторяющихся задач, в том числе в производственных операциях.Концепт робота был продемонстрирован на мероприятии AI Day 19 августа 2021 года. Илон Маск еще тогда заявил, что Tesla планирует выпустить прототип робота к 2022 году.