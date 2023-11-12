Показан максимально точный дизайн Samsung Galaxy S24 Ultra

Александр



Блогер и инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в соцсети X рендер ещё не выпущенного смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Он утверждает, что именно так будет выглядеть следующий топовый флагман корейской компании.

По словам Ice Universe, это максимально точно приближенное к реальности изображение, созданное на основе нескольких достоверных утечек. Дизайн флагмана уже финализирован, никаких изменений в него вноситься не будет, и именно такая модель будет показана на следующей презентации Unpacked в середине января 2024 года.



Ранее в сеть утекла информация о технических характеристиках Galaxy S24 Ultra и других моделей новой линейки. Считается, что самая топовая модель получит экран диагональю 6,8 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED 2x, разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, процессор Exynos 2400 (или Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в некоторых странах) и камеру, состоящую из четырёх датчиков. Объём оперативной памяти составит 12 или 16 ГБ, в накопителе 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, поддерживается 45-ваттная зарядка через порт USB Type-C, 15-ваттная беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка, предусмотрена защита от воды по стандарту IP68, встроенный в экран сканер пальцев и стереодинамики.

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Комментарии

+4327
Gabriel
Понятно, никто толком не знает как будет выглядеть новый смартфон , поэтому выдали за него актуальный.
Молодцы!
44 минуты назад
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