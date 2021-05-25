В сети появилась информация о том, что в 2023 году Apple выпустит iPhone SE с радикально обновленным дизайном и в частности вырезом под камеру новой формы. Дизайнеры из Apple Lab показали, как это может выглядеть.Это поколение iPhone SE будет отличаться двумя моментами — безрамочным экраном и О-образным вырезом под камеру. Такое же решение применяется в современных Android-смартфонах.Альтернативой Face ID для разблокировки экрана станет Touch ID. Он будет совмещен с кнопкой питания, как у iPad Air последнего поколения.Предположительно, флагманские модели iPhone сохранят датчик Face ID. SE — линейка доступных смартфонов, поэтому в них Apple может отказаться от дорогих комплектующих, чтобы снизить цену на устройства.Под линейкой SE компания из Купертино выпустила две модели — в 2016 и 2020 годах. Их общие особенности — компактный корпус и заимствование дизайна предыдущих поколений.