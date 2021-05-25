В сети появилась информация о том, что в 2023 году Apple выпустит iPhone SE с радикально обновленным дизайном и в частности вырезом под камеру новой формы. Дизайнеры из Apple Lab показали, как это может выглядеть. 

Это поколение iPhone SE будет отличаться двумя моментами — безрамочным экраном и О-образным вырезом под камеру. Такое же решение применяется в современных Android-смартфонах. 

Альтернативой Face ID для разблокировки экрана станет Touch ID. Он будет совмещен с кнопкой питания, как у iPad Air последнего поколения. 

Предположительно, флагманские модели iPhone сохранят датчик Face ID. SE — линейка доступных смартфонов, поэтому в них Apple может отказаться от дорогих комплектующих, чтобы снизить цену на устройства. 

Под линейкой SE компания из Купертино выпустила две модели — в 2016 и 2020 годах. Их общие особенности — компактный корпус и заимствование дизайна предыдущих поколений. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Чего ждать от Apple на WWDC 2021. Собрали всё, что знают СМИ Чего ждать от Apple на WWDC 2021. Собрали всё, что знают СМИ

Новый iPod Classic показали на рендерах. Да, именно такую классику мы ждали! Новый iPod Classic показали на рендерах. Да, именно такую классику мы ждали!

Samsung снова начала троллить Apple. Под удар попала камера iPhone 12 Pro Max Samsung снова начала троллить Apple. Под удар попала камера iPhone 12 Pro Max