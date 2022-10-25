Показан ультратонкий ноутбук Xiaomi Book Air 13
Артем Фунтиков —
Толщина устройства составляет 12 мм.
Информацией поделился профильный ресурс IT Home. В преддверии презентации ряда новых устройств, Xiaomi представила самый тонкий ноутбук в истории компании. Устройство получило металлический корпус, который раскладывается на 180 градусов и имеет толщину не более 12 мм.
Судя по представленным изображениям с правой стороны новинки расположен порт USB-C и клавиша питания. Подробного описания и характеристик производитель не предоставил.
Презентация ноутбука Xiaomi Book Air 13 и других устройств от Xiaomi состоится 27 октября 2022 года.
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