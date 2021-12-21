Глава Xiaomi показал на своей странице в соцсети Weibo первый тизер готовящегося к выпуску флагмана Xiaomi 12. Этот смартфон будет выглядеть так:
Судя по этому рендеру, тизерить особо нечего, ведь мы привыкли к смартфонам с узкими рамками вокруг экрана и миниатюрными вырезами под фронтальную камеру, и нас этим не удивить. Гораздо интереснее было бы посмотреть на заднюю часть корпуса, где размещается камера, но это, вероятно, приберегли для следующей порции тизеров. Впрочем, ранее инсайдеры уже слили изображения Xiaomi 12 Pro и Ultra, на которых прекрасно видно конструкции камер.
Примечательно, что одновременно с публикацией тизера в китайском маркетплейсе JD.com появились страницы Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, но там к сожалению нет никакой информации об этих устройствах, в том числе относительно цен. Пользователи JD.com уже оформили сто тысяч предзаказов на эти новинки, даже не зная, какими они будут.
Китайские инсайдеры утверждают, что Xiaomi 12 и другие смартфоны этой линейки будут представлены 28 декабря — в тот же день, что и Xiaomi 11 годом ранее. Тогда же Xiaomi может анонсировать долгожданный выпуск обновления MIUI 13. Известно, что Xiaomi 12 станет одним из первых смартфонов с новым топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, который набирает в AnTuTu более миллиона баллов, и первым устройством Xiaomi с обновлённой оболочкой MIUI 13.
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Судя по этому рендеру, тизерить особо нечего, ведь мы привыкли к смартфонам с узкими рамками вокруг экрана и миниатюрными вырезами под фронтальную камеру, и нас этим не удивить. Гораздо интереснее было бы посмотреть на заднюю часть корпуса, где размещается камера, но это, вероятно, приберегли для следующей порции тизеров. Впрочем, ранее инсайдеры уже слили изображения Xiaomi 12 Pro и Ultra, на которых прекрасно видно конструкции камер.
Примечательно, что одновременно с публикацией тизера в китайском маркетплейсе JD.com появились страницы Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, но там к сожалению нет никакой информации об этих устройствах, в том числе относительно цен. Пользователи JD.com уже оформили сто тысяч предзаказов на эти новинки, даже не зная, какими они будут.
Китайские инсайдеры утверждают, что Xiaomi 12 и другие смартфоны этой линейки будут представлены 28 декабря — в тот же день, что и Xiaomi 11 годом ранее. Тогда же Xiaomi может анонсировать долгожданный выпуск обновления MIUI 13. Известно, что Xiaomi 12 станет одним из первых смартфонов с новым топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, который набирает в AnTuTu более миллиона баллов, и первым устройством Xiaomi с обновлённой оболочкой MIUI 13.
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