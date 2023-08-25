Показана идеальная беспроводная колонка. Позор, что у Apple нет такой!

Александр


Дизайнер Яцек Яничак разработал концепт беспроводной музыкальной колонки PLAYPLAIN, которому позавидовали бы крупные бренды. У этого устройства очень лаконичный и минималистичный внешний вид, но крайне продуманная функциональность.

При проектировании этого гаджета дизайнер явно вдохновлялся звуковыми устройствами Braun из 50-х годов: карманным радиоприёмником T3 и колонкой LE1. Кстати, очертания LE1 отчётливо угадываются в компьютерах Apple iMac, а дизайнерские находки T3 пригодились Apple при разработке iPod.



Колонка PLAYPLAIN заключена в тонкий алюминиевый корпус с отверстиями для динамика. Специальная ножка позволяет размещать её под различными углами. На торце размещён регулятор громкости со световым индикатором, имеется линейный аудиовход для подключения проводных источников звука, а на передней части расположены кнопки для переключения треков и небольшой экран с информацией о композиции, которая играет в данный момент.
Подобная колонка очень хорошо вписалась бы в интерьер, где уже установлена техника Apple. Она смотрится даже более стильно и по-эппловски аутентично, чем Apple HomePod.
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Комментарии

–651
Stylus
Кузнецов, блять. Так её ни у кого нету! Это концепт на картинке. Опять он за своё, тупые заголовки и ничего общего с текстом.
Сегодня в 13:37
#
kardigan
+3140
kardigan
Apple в последнее время только перекупает , или берет другие идеи. Большой корпорации не нужно напрягаться, чтоб привлекать дополнительные инвестиции для собственных идей.
Сегодня в 13:40
#
+124
lokky
Уродство
2 часа назад в 13:58
#
+114
Gandalf2021
О том как звучат плоские колонки похоже тут мало кто знает… так вот звучат они так, что Яблоку было бы действительно стыдно такое выпускать…
2 часа назад в 14:50
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