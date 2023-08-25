Показана идеальная беспроводная колонка. Позор, что у Apple нет такой!

Дизайнер Яцек Яничак разработал концепт беспроводной музыкальной колонки PLAYPLAIN, которому позавидовали бы крупные бренды. У этого устройства очень лаконичный и минималистичный внешний вид, но крайне продуманная функциональность.
При проектировании этого гаджета дизайнер явно вдохновлялся звуковыми устройствами Braun из 50-х годов: карманным радиоприёмником T3 и колонкой LE1. Кстати, очертания LE1 отчётливо угадываются в компьютерах Apple iMac, а дизайнерские находки T3 пригодились Apple при разработке iPod.
Колонка PLAYPLAIN заключена в тонкий алюминиевый корпус с отверстиями для динамика. Специальная ножка позволяет размещать её под различными углами. На торце размещён регулятор громкости со световым индикатором, имеется линейный аудиовход для подключения проводных источников звука, а на передней части расположены кнопки для переключения треков и небольшой экран с информацией о композиции, которая играет в данный момент.
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