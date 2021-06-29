

На конференции MWC 2021 компания Samsung показала новый интерфейс для умных часов One UI Watch. Это фирменная прошивка, работать она будет на базе WearOS от Google.



Компания-разработчик также высказалась о сотрудничестве с Samsung. По словам Google, операционная система создавалась так, чтобы она повышала скорость загрузки устройства и времени автономной работы. Ранее Samsung Galaxy Watch работали на фирменной операционной системе Tizen OS.





Журналисты также заметили некоторые изменения в навигации. Например, двойной щелчок физической кнопки теперь используется для переключения между запущенными приложениями. Возможно, нововведений больше, узнаем мы это после перехода на новую операционную систему.Samsung раскрыла еще несколько подробностей о том, как все будет работать. Например, когда вы устанавливаете совместимые приложения на смартфон, они автоматически будут загружены на умные часы. Настройки с телефона аналогично будут перенесены на носимый девайс.У разработчиков на Android появится новый инструмент для дизайна циферблатов, позволяющий создавать более полезные параметры, которые лучше отобразят данные.Одним из недостатков Tizen было отсутствие поддержки сторонних приложений, новая WearOS, которая открывает новую библиотеку игр. One UI Watch откроет доступ к Google Play Store, пользователь сможет загружать приложения прямо со своего носимого устройства.