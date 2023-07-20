Показаны ранние концепты Tesla Cybertruck. Теперь понятно, чем вдохновлялись дизайнеры

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Уолтер Исааксон, биограф Илона Маска, поделился фотографией, на которой глава Tesla рассматривает предложения по дизайну автомобиля Cybertruck. Слева от него стоит старший дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.На одном из экранов показаны варианты исполнения Cybertruck. Все они отдалённо напоминают то, что получилось в итоге, из чего следует, что изначально существовали определённые представления о том, как должен выглядеть этот автомобиль.На других экранах показаны картинки из различных игр и фильмов, и тут гораздо интереснее — мы видим, чем именно вдохновлялись Маск и Хольцхаузен. Это автомобили и герои из популярной в 80-х и 90-х научной фантастики, вроде «Назад в будущее», «Безумный Макс», «Бегущий по лезвию», «Робокоп» и «Трон». Есть и изображения из современных игр Halo и Cyberpunk 2077, авторы которых явно черпали вдохновение примерно оттуда же. Пожалуй, сильнее всего Cybertruck похож на автомобиль из фильма «Бегущий по лезвию» образца 1982 года, хотя в нём угадываются очертания и других культовых машин.Cybertruck был представлен в 2017 году и должен был появиться в продаже спустя два года. Выпуск автомобиля несколько раз откладывался, по последней информации, его серийное производство начнётся в 2024 году.