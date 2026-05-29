Показаны все расцветки iPhone 18 Pro и Pro Max. Вишня — просто топчик!

Александр


Инсайдер Сонни Диксон опубликовал макеты iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, показав, в каких цветах будут выпускаться новинки Apple. Наиболее привлекательным наверняка станет насыщенный тёмно-вишнёвый оттенок Dark Cherry, который придёт на смену оранжевому цвету, использовавшемуся у iPhone 17 Pro. Устройства также будут доступны в чёрном, ярко-голубом и серебристом цветах.

Тёмно-вишнёвый оттенок описывается инсайдером как глубокий винный цвет, более сдержанный и премиальный по сравнению с яркими красными вариантами прошлых поколений.
Диксон также сообщает о возможных изменениях в физических размерах устройств: iPhone 18 Pro и Pro Max могут стать немного толще, что связано с увеличением размеров камер и повышением ёмкости аккумуляторов. По слухам, в основе новых моделей будет лежать чип Apple A20 Pro, созданный по 2-нанометровому техпроцессу, а объём оперативной памяти достигнет 12 ГБ. Модель Pro Max может получить аккумулятор ёмкостью около 5100-5200 мАч и тройную камеру с 48-мегапиксельными сенсорами и поддержкой записи 8K-видео.

Презентация iPhone 18 Pro, Pro Max и первого складного iPhone ожидается в сентябре 2026 года. При этом базовый iPhone 18 может выйти только весной 2027 года. Предполагается, что новая линейка получит OLED-дисплеи с частотой обновления до 120 Гц, а у версии Pro Max возможно увеличение диагонали до 6,9 дюйма.
