Похоже, Apple расширит линейку мониторов на собственных чипах

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Компания готовится обновить уже существующие мониторы и расширить ассортимент новыми моделями, работающими на чипсетах собственного производства.Об этом сообщает зарубежный порта 9to5Mac, ссылаясь на журналиста Bloomberg Марка Гурмана. В числе новых моделей окажется новая модель Pro Display XDR, работающая в паре с новыми Mac Pro. Гурман предполагает, что новый Pro Display XDR могут выпустить только после релиза нового Mac Pro, из-за задержек в процессе разработки последнего.Ходят слухи, что Apple создаётт монитор с разрешением 7К. Актуальная модель Pro Display XDR получила 32-дюймовый дисплей с разрешением 6К (6016 × 3384) с плотностью пикселей 218 PPI. Новый вариант, предположительно, будет обеспечивать уже 245 PPI для 32-дюймового экрана или 218 PPI, как и в текущем Pro Display XDR, но на панели в 36-дюймов.Также Гурман сообщил, что каждый из внешних дисплеев снабдят чипсетами Apple и «экраны смогут меньше полагаться на ресурсы подключённого компьютера». Больше подробностей о новой линейке будет обнародовано позже.В настоящее время Apple продаёт два монитора: Studio Display и Pro Display XDR. Первый появился ранее в текущем году и стоит от $1599, а второй вышел ещё в 2019 году, его стоимость — от $4999 (без подставки).