Похоже, Google хочет скопировать самый противоречивый гаджет Apple и назвать его в честь персонажа Звёздных войн

Фархад

Google AirTag

Разработчик Куба Войцеховски поделился в Twitter информацией о новом девайсе Google, над которым работает команда Nest. По данным инсайдера, компания разрабатывает собственную поисковую метку, похожу на Apple AirTag.

Устройство под кодовым названием «grogu» (персонаж из сериала «Мандалорец») будет доступно в различных цветах и получит встроенный динамик, поддержку сверхширокополосной связи (UWB) и модуль Bluetooth с низким энергопотреблением (LE). Эти технологии имеют решающее значение для точного отслеживания. Примечательно, что к гаджету также относятся идентификаторы «groguaudio» и «GR10».

Помимо этого, стало известно, что метка Google будет использовать технологию Fast Pair для быстрого сопряжения с основным устройством. К сожалению, подробностей о дизайн пока нет.

Предполагается, что Google представит свою первую поисковую метку уже в этом году.

Интересно, удастся ли «корпорации добра» избежать проблемы с конфиденциальностью, с которыми столкнулся производитель iPhone. Хотя сама Apple позиционирует AirTag, как трекер для отслеживания багажа и личных вещей, злоумышленники зачастую используют метку для слежки за людьми, в том числе с целью угона автомобилей.

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Источник:
XDA
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Комментарии

kardigan
+2960
kardigan
При чем здесь яблоко? Этих меток боло пруд пруди и до рождения airтага. Взять тот же till. Принцип действия разный у всех конечно, но основа взята явно не у яблока верно?
Так кто у кого и что позаимствовал?!
2 часа назад в 13:52
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