Похоже, Google хочет скопировать самый противоречивый гаджет Apple и назвать его в честь персонажа Звёздных войн

Разработчик Куба Войцеховски поделился в Twitter информацией о новом девайсе Google, над которым работает команда Nest. По данным инсайдера, компания разрабатывает собственную поисковую метку, похожу на Apple AirTag.Устройство под кодовым названием «grogu» (персонаж из сериала «Мандалорец») будет доступно в различных цветах и получит встроенный динамик, поддержку сверхширокополосной связи (UWB) и модуль Bluetooth с низким энергопотреблением (LE). Эти технологии имеют решающее значение для точного отслеживания. Примечательно, что к гаджету также относятся идентификаторы «groguaudio» и «GR10».Помимо этого, стало известно, что метка Google будет использовать технологию Fast Pair для быстрого сопряжения с основным устройством. К сожалению, подробностей о дизайн пока нет.Предполагается, что Google представит свою первую поисковую метку уже в этом году.Интересно, удастся ли «корпорации добра» избежать проблемы с конфиденциальностью, с которыми столкнулся производитель iPhone. Хотя сама Apple позиционирует AirTag, как трекер для отслеживания багажа и личных вещей, злоумышленники зачастую используют метку для слежки за людьми, в том числе с целью угона автомобилей.