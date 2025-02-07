Похоже, iPhone 17 Air перечеркнет многолетнюю традицию

На это намекает слитый макет смартфона.
Компания уже много лет выпускает смартфоны с горизонтальными динамиками. В таком случает, производители защитных чехлов делают либо длинные вырезы, либо ряд отверстий. На чертеже можно разглядеть по одной дырочке сбоку от порта USB-C. Таким образом можно предположить, что Apple откажется от привычного формата, либо оставит один динамик и микрофон.
Судить пока рано, поскольку даже инсайдер не уверен в подлинности материала. Каким будет сверхтонкий iPhone 17 Air и будет ли вообще, мы узнаем только будущей осенью.
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