Похоже, iPhone 17 Air перечеркнет многолетнюю традицию





На это намекает слитый макет смартфона. На это намекает слитый макет смартфона. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Недавно надежный инсайдер MajinBu поделился CAD-чертежами будущего iPhone 17 Air. Судя по всему, на макете изображен смартфон в чехле, поскольку по краям горизонтального модуля камеры заметны характерные защитные бортики, а у кнопки Camera Control и зарядного порта — углубления. Однако если присмотреться на отверстия под динамики, можно полагать, что Apple изменит их конструкцию.Компания уже много лет выпускает смартфоны с горизонтальными динамиками. В таком случает, производители защитных чехлов делают либо длинные вырезы, либо ряд отверстий. На чертеже можно разглядеть по одной дырочке сбоку от порта USB-C. Таким образом можно предположить, что Apple откажется от привычного формата, либо оставит один динамик и микрофон.Судить пока рано, поскольку даже инсайдер не уверен в подлинности материала. Каким будет сверхтонкий iPhone 17 Air и будет ли вообще, мы узнаем только будущей осенью.