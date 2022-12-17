Nothing

Похоже, Nothing запускает суббренд и его первые Bluetooth-наушники. Выглядят странно

Артем
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На кейсе написано Particles by XO, а сами наушники походи на арахис в скорлупе. Гаджет уже можно увидеть на слитых изображениях.

Утечкой поделился зарубежный ресурс IT Home, ссылаясь на 91Mobiles. Компания Nothing, созданная Карлом Пэем (соучредитель OnePlus), может запустить суббренд под названием Particles by XO. Пока точно не известно станет ли гаджет частью Nothing или XO — название бренда, а Particles его новый продукт. 

На предоставленных фото мы видим круглый кейс и беспроводные наушники белого цвета, по форме напоминающие арахис.
По заявлениям источника торговая марка Particles by XO будет распространяться в США и нацелена на более молодую аудиторию.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

tellurian
+4826
tellurian
сами наушники походи на арахис в скорлупе. (с)
Опечатка
37 минут назад
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+42
arnikrock
Странное сложное название для имени бренда, бред
44 секунды назад
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