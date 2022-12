Похоже, Nothing запускает суббренд и его первые Bluetooth-наушники. Выглядят странно

На кейсе написано Particles by XO, а сами наушники походи на арахис в скорлупе. Гаджет уже можно увидеть на слитых изображениях.Утечкой поделился зарубежный ресурс IT Home, ссылаясь на 91Mobiles. Компания Nothing, созданная Карлом Пэем (соучредитель OnePlus), может запустить суббренд под названием Particles by XO. Пока точно не известно станет ли гаджет частью Nothing или XO — название бренда, а Particles его новый продукт.На предоставленных фото мы видим круглый кейс и беспроводные наушники белого цвета, по форме напоминающие арахис.По заявлениям источника торговая марка Particles by XO будет распространяться в США и нацелена на более молодую аудиторию.