Похоже, обновленные MacBook Pro не выйдут в этом году

Apple анонсирует новые 14 и 16-дюймовые MacBook Pro в 2023 году.
Об этом сообщает профильный ресурс MacRumors, ссылаясь на корейский блог Naver. Пользователь под ником yeux1122, связанный с цепочками поставок, утверждает, что обновленные ноутбуки с чипами M2 Pro и M2 Max не будут анонсированы в ноябре. Согласно имеющимся данным запуск девайсов следует ждать не раньше следующего года.
Слухи о ноябрьском релизе основывались на том, что Apple несколько раз запускала новые Mac именно в этом месяце. К ним относятся оригинальный 16-дюймовый MacBook Pro 2019 года и первые три Mac с чипом M1, вышедшие в 2020 году.
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