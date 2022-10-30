Apple MacBook

Похоже, обновленные MacBook Pro не выйдут в этом году

Артем
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Apple анонсирует новые 14 и 16-дюймовые MacBook Pro в 2023 году.

Об этом сообщает профильный ресурс MacRumors, ссылаясь на корейский блог Naver. Пользователь под ником yeux1122, связанный с цепочками поставок, утверждает, что обновленные ноутбуки с чипами M2 Pro и M2 Max не будут анонсированы в ноябре. Согласно имеющимся данным запуск девайсов следует ждать не раньше следующего года. 

Слухи о ноябрьском релизе основывались на том, что Apple несколько раз запускала новые Mac именно в этом месяце. К ним относятся оригинальный 16-дюймовый MacBook Pro 2019 года и первые три Mac с чипом M1, вышедшие в 2020 году.

Ранее мы рассказывали, что iPhone 14 внезапно обрел популярность в Китае, благодаря одному совершенно простому нюансу. Касаемо российских поставок новой линейки смартфонов от Apple, все оказалось не так-то просто. Существует несколько версий и у каждой есть те или иные особенности. Наш автор подробно разобрался, какие модели стоит искать, а какие обходить стороной.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

John Doe
+628
John Doe
Неужели вам еще не надоела эта бесконечная гонка, навязанная производителями электроники? А вот новый процессор, на 7,58% мощнее прежнего! А вот мощнейший ноутбук (правда, диск медленный, но мы потом поставим побыстрее, да и все равно вы не станете быстрее набирать текст в Ворде)! А вот новая iOS с супер-возможностями (правда, для этого вам нужно купить новый айфон)! А вот, а вот, а вот! Купите, купите, купите!
Люди, вы в самом деле считаете это прогрессом? Ваша жизнь от этого действительно становится лучше? Вы правда готовы жертвовать своим временем, силами, смыслом жизни ради этого?
53 минуты назад
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