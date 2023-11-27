Похоже, PlayStation на грани банкротства, а популярность консоли — ложь

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Об этом сообщает авторитетный инвестиционный инсайдер. Консоли PS5 бесхозно валяются на складах, а у Sony долги в десятки миллиардов.Причины плачевного положения описал пользователь с ником okkubbq в своем X-аккаунте. Оказывается высокие продажи консолей лишь результат манипуляций по реструктуризации бизнеса, направленной на исправление финансовых провалов компании. По словам источника, на складах собирают пыль свыше 13 млн консолей PS5, а спрос на них вовсе не так велик, как сообщают заголовки.Так же на это влияет отсутствие гендиректора — в данный момент подразделением руководит главный офис. Вероятно, если ситуация не сдвинется в положительную сторону, компания уйдет с игрового рынка.Кроме того, со слов источника долги Sony превысили $30 млрд.