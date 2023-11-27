Похоже, PlayStation на грани банкротства, а популярность консоли — ложь

Артем
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Об этом сообщает авторитетный инвестиционный инсайдер. Консоли PS5 бесхозно валяются на складах, а у Sony долги в десятки миллиардов.

Причины плачевного положения описал пользователь с ником okkubbq в  своем X-аккаунте. Оказывается высокие продажи консолей лишь результат манипуляций по реструктуризации бизнеса, направленной на исправление финансовых провалов компании. По словам источника, на складах собирают пыль свыше 13 млн консолей PS5, а спрос на них вовсе не так велик, как сообщают заголовки.

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Так же на это влияет отсутствие  гендиректора — в данный момент  подразделением руководит главный офис. Вероятно, если ситуация не сдвинется в положительную сторону, компания уйдет с игрового рынка.

Кроме того, со слов источника долги Sony превысили $30 млрд. 
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Источник:
X
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Комментарии

Роман Лесной
+2
Роман Лесной
Наконец то справедливость восторжествовала, шляпная конторка
2 часа назад в 08:53
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+769
Paspartu
Что из себя представляет этот пользователь, чтобы ему верить?
час назад в 09:50
#
+74
Slawoc.M
Даже не со сомневался не на грамм!!! На пк играть удобнее, комфортнее, больше возможностей, универсальней. Больше дополнений и интереса.
9 минут назад
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