Похоже, выход нового iPad mini серьезно задержится

Выход компактного планшета от Apple стоит ждать не раньше конца 2023 или в начале 2024 года.
Об этом сообщает профильный ресурс Macrumors, ссылаясь на данные аналитика Мин-Чи Куо. Такжеэксперт сообщил, что дизайн iPad mini останется прежним и главным изменением в гаджете будет наличие нового чипсета. Для тех, кто ждет выход складного планшета от Apple, Куо порекомендовал не беспокоиться в ближайшие пару лет — ориентировочные даты выхода 2025 год. По его мнению, переход на гибкие дисплеи создаст резкий ценовой разрыв между текущими моделями, поэтому такая замена может финансово не оправдаться.
Напомним, что последний iPad mini вышел в сентябре 2021 года с 8,3-дюймовым дисплеем, процессором A15 Bionic, портом USB Type-C, кнопкой питания с интегрированным датчиком Touch ID и поддержкой 5G по выбору. В США модель с 64 ГБ встроенной составляет от 499 долларов.
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