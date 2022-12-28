Apple

Похоже, выход нового iPad mini серьезно задержится

Артем
sm.ipadgaller.750.jpg

Выход компактного планшета от Apple стоит ждать не раньше конца 2023 или в начале 2024 года.

Об этом сообщает профильный ресурс Macrumors, ссылаясь на данные аналитика Мин-Чи Куо. Такжеэксперт сообщил, что дизайн iPad mini останется прежним и главным изменением в гаджете будет наличие нового чипсета. Для тех, кто ждет выход складного планшета от Apple, Куо порекомендовал не беспокоиться в ближайшие пару лет — ориентировочные даты выхода 2025 год. По его мнению, переход на гибкие дисплеи создаст резкий ценовой разрыв между текущими моделями, поэтому такая замена может финансово не оправдаться.

Напомним, что последний iPad mini вышел в сентябре 2021 года с 8,3-дюймовым дисплеем, процессором A15 Bionic, портом USB Type-C, кнопкой питания с интегрированным датчиком Touch ID и поддержкой 5G по выбору. В США модель с 64 ГБ встроенной составляет от 499 долларов.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
iPhone 12 Pro упал с 26 этажа. Вот что с ним стало (фото)
Мобильные операторы начали уведомлять о повышении тарифов с 2023 года
Умелец установил сканер Touch ID в iPhone с «челкой». Идеально!
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу