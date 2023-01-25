Покупать устройства Apple у кого попало стало опасно. В любой момент — кирпич

Александр



В интернет-магазинах и на вторичном рынке можно встретить смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple по очень привлекательным ценам — примерно за половину того, что обычно просят в рознице. Что скрывают продавцы, так это то, что устройства привязаны к корпоративным профилям (MDM), а это чревато большими проблемами, хотя и не сразу, а через какое-то время.

MDM (Apple Mobile Device Management) это инструмент для удалённого управления устройством организацией. Какая-то компания закупает у Apple устройства для своих сотрудников, ограничивает определённые функции, устанавливает корпоративный софт и… ожидает, что всё это будет использоваться по назначению. Нерадивые сотрудники продают их дельцам, которые занимаются скупкой и реализацией нелегальных товаров.

Продавец может перепрошить гаджет с MDM-профилем, тогда ограничения и возможности удалённого управления исчезают. Но не навсегда. Стоит сбросить устройство к заводским настройкам, как MDM-профиль восстанавливается и появляется запрос на ввод логина и пароля от корпоративного аккаунта, которых у покупателя, само собой нет. Он остаётся с потраченными деньгами и «кирпичом» без возможности восстановления. Обращаться в сервисные мастерские или к Apple бесполезно, ведь устройство с MDM-профилем после перепродажи ничем не отличается от ворованного. Покупатель обязан вернуть его полноправному владельцу, а найти продавца и, тем более, заставить его вернуть потраченные средства будет крайне проблематично.

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Комментарии

YABLOKOFON
+111
YABLOKOFON
Старые правила проверки айфона с рук по прежнему работают одно из них гласит, сбросить айфон до заводских настроек для проверки привязки к iCloud
Вчера в 21:17
#
+46
arnikrock
а лучше с рук не цеплять, „скупой платит дважды".
Вчера в 21:20
#
Konstantin Bulatnikov
+147
Konstantin Bulatnikov
Я что то об этом слышал, там по моему глубже, нежели выход из акаунта. Кузнецов, раскрой тему...
Вчера в 21:51
#
Seagull
–435
Seagull
Бесплатный сыр только в одном месте, халявы не бывает
Вчера в 21:51
#
+55
kkm
Если продавец «может перепрошить», то и покупатель тоже. Следовательно-проблемы доя покупателя не существует. Именно это следует из вот так вот...написанной заметки.
2 часа назад в 23:08
#
+28
AID_000561.47ebbce6eb954657a12764d08d0ebbd8.0701
Iguides продолжает пробивать дно. За коммент в телеге, что Кузнецов не только не проверяет то о чем пишет, но и так же в наглую рекламирует Сяоми используя вранье в статье, меня в этой самой телеге забанили. Авторы и админы, так-то мне пофиг. Но вы там совсем офонарели?
час назад в 23:59
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