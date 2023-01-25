Покупать устройства Apple у кого попало стало опасно. В любой момент — кирпич





В интернет-магазинах и на вторичном рынке можно встретить смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple по очень привлекательным ценам — примерно за половину того, что обычно просят в рознице. Что скрывают продавцы, так это то, что устройства привязаны к корпоративным профилям (MDM), а это чревато большими проблемами, хотя и не сразу, а через какое-то время.



MDM (Apple Mobile Device Management) это инструмент для удалённого управления устройством организацией. Какая-то компания закупает у Apple устройства для своих сотрудников, ограничивает определённые функции, устанавливает корпоративный софт и… ожидает, что всё это будет использоваться по назначению. Нерадивые сотрудники продают их дельцам, которые занимаются скупкой и реализацией нелегальных товаров.



Продавец может перепрошить гаджет с MDM-профилем, тогда ограничения и возможности удалённого управления исчезают. Но не навсегда. Стоит сбросить устройство к заводским настройкам, как MDM-профиль восстанавливается и появляется запрос на ввод логина и пароля от корпоративного аккаунта, которых у покупателя, само собой нет. Он остаётся с потраченными деньгами и «кирпичом» без возможности восстановления. Обращаться в сервисные мастерские или к Apple бесполезно, ведь устройство с MDM-профилем после перепродажи ничем не отличается от ворованного. Покупатель обязан вернуть его полноправному владельцу, а найти продавца и, тем более, заставить его вернуть потраченные средства будет крайне проблематично.



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