С продажами PlayStation 5 не задалось, новая консоль в большом дефиците по всему миру, но сильнее всего не повезло клиентам Amazon в Великобритании. Вместо заветной приставки некоторые из них получили совсем не то, что ожидали.
PlayStation 5 настолько востребована, в том числе для перепродажи, что сортировщики и курьеры Amazon даже с риском быть пойманными подменяют консоль на какой-нибудь другой, более дешёвый товар. Известно о случаях, когда в посылке был кошачий корм, кухонные принадлежности и даже пустая коробка от консоли. Ранее схожая схема была раскрыта в Мадриде — там сотрудники Amazon при сортировке подменяли iPhone 12 более дешёвыми смартфонами.
Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU— Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020
Кроме того, пользователи Twitter и Reddit рассказывают о случаях, когда курьер вообще не доставлял посылку, хотя приезжал по адресу, стоял несколько минут в ожидании чего-то, а затем отмечал заказ как доставленный и уезжал. В личном кабинете отмечалось, что покупатель получил консоль. В одном из британских городов также были разграблены два фургона с PlayStation 5, что привело к отмене доставки на ближайшие дни.
same boat - it was out for delivery. Was on my street, then outside my house. And then delivered. Except it wasn’t. Been told I have to wait 48 hours then either refund or new one. But there isn’t any stock... so I guess I’m not getting the PS5 I ordered two months ago pic.twitter.com/goeeyLyyWG— abe froman (@StephenDonophan) November 19, 2020
Даже если Amazon возместит пострадавшим стоимость консоли, вряд ли их это успокоит. Дело в том, что они оформляли PlayStation 5 по предзаказу, а был это единственный способ получить её сразу после выпуска не переплачивая перекупщикам. Сколько ждать новой поставки, неизвестно, а на вторичном рынке новые консоли Sony продаются с большой накруткой. Сам Amazon пока никак не прокомментировал происходящее.
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Ведь найдут, посадят и/или штраф и выгонят с работы. Ещё найти будет сложно.
В цивилизованных то странах по больше нашего воруют.