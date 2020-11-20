Amazon

С продажами PlayStation 5 не задалось, новая консоль в большом дефиците по всему миру, но сильнее всего не повезло клиентам Amazon в Великобритании. Вместо заветной приставки некоторые из них получили совсем не то, что ожидали.

PlayStation 5 настолько востребована, в том числе для перепродажи, что сортировщики и курьеры Amazon даже с риском быть пойманными подменяют консоль на какой-нибудь другой, более дешёвый товар. Известно о случаях, когда в посылке был кошачий корм, кухонные принадлежности и даже пустая коробка от консоли. Ранее схожая схема была раскрыта в Мадриде — там сотрудники Amazon при сортировке подменяли iPhone 12 более дешёвыми смартфонами.



Кроме того, пользователи Twitter и Reddit рассказывают о случаях, когда курьер вообще не доставлял посылку, хотя приезжал по адресу, стоял несколько минут в ожидании чего-то, а затем отмечал заказ как доставленный и уезжал. В личном кабинете отмечалось, что покупатель получил консоль. В одном из британских городов также были разграблены два фургона с PlayStation 5, что привело к отмене доставки на ближайшие дни.



Даже если Amazon возместит пострадавшим стоимость консоли, вряд ли их это успокоит. Дело в том, что они оформляли PlayStation 5 по предзаказу, а был это единственный способ получить её сразу после выпуска не переплачивая перекупщикам. Сколько ждать новой поставки, неизвестно, а на вторичном рынке новые консоли Sony продаются с большой накруткой. Сам Amazon пока никак не прокомментировал происходящее.


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DTF DTF

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