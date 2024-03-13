Покупатели иностранных машин встряли — вместо экономии возник огромный долг

Александр


По сведениям «Известий», жителям РФ, купившим автомобили в других странах, направлены таможенные требования об оплате утилизационного сбора по повышенной ставке. Они надеялись сэкономить, но в результате потратят гораздо больше запланированного.

Требования получили от 5 до 7 тысяч автовладельцев, им придётся заплатить в бюджет страны от 300 до 840 тысяч рублей в зависимости от модели купленного транспорта. Все они откликнулись на объявления о продаже автомобилей по сниженным ценам по такой схеме: посредник берёт авто в другой стране и привозит его в Россию якобы для личного пользования, а на самом деле переоформляет документы на реального покупателя. Таможня совместно с ГИБДД отслеживали такие сделки, в результате чего утилизационный сбор был пересчитан по тарифам, действующим для юрлиц и ИП (импортёров, дилеров, торговых точек).

Водители, которые ввозили автомобили в РФ по этой схеме, оплачивали сбор по льготному тарифу, который составляет всего 5200 рублей. Тариф для коммерсантов гораздо выше — от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Недостающая сумма будет взыскиваться с покупателей сначала добровольно, а затем в судебном порядке.
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Комментарии

ierom
+72
ierom
ну что тут сказать — ********...))
час назад в 17:00
#
+30
AID_001465.923281ef9415413e9c3745d5a2240ac8.1239
Короче все будут схвачены и жестоко отх…ячены…строгать бабло с простого человека это в духе нашего государства…
час назад в 17:17
#
tellurian
+1551
tellurian
Как я читал в другом месте, повышенные платежи пришли как раз перекупам, а владельцам тоже пришли платежи, но ниже.
42 минуты назад
#
Роман Лесной
–5
Роман Лесной
Контрабанда официальная, а теперь бабло еще занеси, бизнес по-русски
5 минут назад
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