Покупатели иностранных машин встряли — вместо экономии возник огромный долг

По сведениям «Известий», жителям РФ, купившим автомобили в других странах, направлены таможенные требования об оплате утилизационного сбора по повышенной ставке. Они надеялись сэкономить, но в результате потратят гораздо больше запланированного.
Требования получили от 5 до 7 тысяч автовладельцев, им придётся заплатить в бюджет страны от 300 до 840 тысяч рублей в зависимости от модели купленного транспорта. Все они откликнулись на объявления о продаже автомобилей по сниженным ценам по такой схеме: посредник берёт авто в другой стране и привозит его в Россию якобы для личного пользования, а на самом деле переоформляет документы на реального покупателя. Таможня совместно с ГИБДД отслеживали такие сделки, в результате чего утилизационный сбор был пересчитан по тарифам, действующим для юрлиц и ИП (импортёров, дилеров, торговых точек).
Водители, которые ввозили автомобили в РФ по этой схеме, оплачивали сбор по льготному тарифу, который составляет всего 5200 рублей. Тариф для коммерсантов гораздо выше — от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Недостающая сумма будет взыскиваться с покупателей сначала добровольно, а затем в судебном порядке.
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