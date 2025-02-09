Полиция начала конфисковывать электровелосипеды и самокаты

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По данным РБК , московская полиция стала организовывать рейды на курьеров и доставщиков, которые передвигаются на электросамокатах электровелосипедах . На штрафных стоянках скопилось несколько сотен средств передвижения, не соответствующих нормам.

Гаишники проводят проверки во всех районах Москвы. Они замеряют скорость, с которой движется курьер. Если она выше 25 км/ч, его просят остановиться, далее проверяют мощность мотора, и при превышении 250 Вт требуют предъявить права категории М. При отсутствии такого документа транспорт изымается до выяснения всех обстоятельств. Проведение экспертизы занимает несколько недель, и за это время штрафная сумма может превысить стоимость транспорта. Гаишники проводят проверки во всех районах Москвы. Они замеряют скорость, с которой движется курьер. Если она выше 25 км/ч, его просят остановиться, далее проверяют мощность мотора, и при превышении 250 Вт требуют предъявить права категории М. При отсутствии такого документа транспорт изымается до выяснения всех обстоятельств. Проведение экспертизы занимает несколько недель, и за это время штрафная сумма может превысить стоимость транспорта. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Если курьер не сможет подтвердить, что у него есть право передвигаться на транспорте, приравненному к мопеду, или то, что его самокат или велосипед соответствует требованиям к СИМ (средствам индивидуальной мобильности), он должен оплатить услуги эвакуатора, стоимость парковки и штраф. У многих курьеров техника взята в аренду или получена от компании, с которой они сотрудничают, в этом случае расходы могут лечь на владельца транспорта.