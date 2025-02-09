Полиция начала конфисковывать электровелосипеды и самокаты

По данным РБК, московская полиция стала организовывать рейды на курьеров и доставщиков, которые передвигаются на электросамокатах и электровелосипедах. На штрафных стоянках скопилось несколько сотен средств передвижения, не соответствующих нормам.
Гаишники проводят проверки во всех районах Москвы. Они замеряют скорость, с которой движется курьер. Если она выше 25 км/ч, его просят остановиться, далее проверяют мощность мотора, и при превышении 250 Вт требуют предъявить права категории М. При отсутствии такого документа транспорт изымается до выяснения всех обстоятельств. Проведение экспертизы занимает несколько недель, и за это время штрафная сумма может превысить стоимость транспорта.