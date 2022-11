Полноценный игровой компьютер теперь можно носить с собой на спине

Компания Zotac представила ранцевый компьютер VR GO 4.0. Он предназначен для запуска игр в шлеме виртуальной или дополненной реальности. По словам вендора, эта модель самая производительная на фоне конкурентов.



Ранец VR GO 4.0 оснащён миниатюрным системным блоком с материнской платой, в которую установлен процессор Intel Core-i7 11-го поколения и профессиональная видеокарта Nvidia RTX A4500 на базе архитектуры Ampere с 20 ГБ видеопамяти GDDR6 и максимальным энергопотреблением 200 Вт. Также предусмотрен аккумулятор, но его ёмкость не раскрывается, и неизвестно, на сколько времени в играх его хватает.



Идея Zotac заключается в том, чтобы игрок в VR не был привязан к стационарному компьютеру. Он может разместить высокопроизводительный, но не особо тяжёлый компьютер на своей спине в рюкзаке и двигаться свободно, не рискуя запутаться в проводах.







Стоимость VR GO 4.0 будет объявлена в начале следующего года. Тогда же Zotac раскроет все другие нюансы относительно этого продукта, в том числе расскажет, когда и в каких странах он будет продаваться.