Пользователей Galaxy S26 лишили очень удобной возможности. Даже в Samsung считают это ненормальным





В новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S26, представленной на этой неделе, пользователи с удивлением обнаружили отсутствие встроенных магнитов для быстрого и удобного крепления беспроводной зарядки и аксессуаров. Это вызвало вопросы у поклонников бренда, особенно на фоне того, что конкуренты Apple и Google уже давно интегрируют магнитные кольца непосредственно в корпуса устройств. Глава исследовательского подразделения и операционный директор мобильного бизнеса Samsung Вон-Джун Чхве дал развёрнутое объяснение такому техническому решению в интервью изданию The Verge.

По словам Чхве, ключевая причина отказа от встроенных магнитов кроется в анализе потребительского поведения. Исследования компании показывают, что от 80 до 90 процентов владельцев смартфонов по всему миру используют защитные чехлы. При этом на рынке сейчас широко представлены аксессуары со встроенными магнитными кольцами, которые позволяют пользоваться всеми преимуществами магнитной экосистемы без необходимости размещать магниты внутри самого смартфона.Инженеры Samsung приняли решение использовать внутреннее пространство устройств для других целей, которые они считают более приоритетными. Размещение магнитов непосредственно в корпусе привело бы к увеличению толщины и массы смартфона либо потребовало уменьшения ёмкости аккумулятора. Компания выбрала путь сохранения тонкого профиля и максимальной батареи, пожертвовав встроенной магнитной системой в пользу совместимости с чехлами.Вон-Джун Чхве подчеркнул, что это не означает окончательный отказ Samsung от данной технологии. Исследовательский отдел компании продолжает работу над тем, чтобы в будущем интегрировать магниты без каких-либо компромиссов для других характеристик. Как только инженерам удастся найти решение, позволяющее не жертвовать толщиной и весом или ёмкостью аккумулятора, встроенные магниты появятся в новых моделях.Критики такого подхода указывают, что современные смартфоны и так достаточно тонкие, поэтому многие пользователи согласны на небольшое утолщение корпуса в ради полноценной поддержки магнитных аксессуаров. Тем более, что качество исполнения чехлов может сильно варьироваться. Стоит отметить, что беспроводная зарядка в новом поколении Galaxy S всё же стала быстрее: максимальная мощность выросла до 25 Вт, а устройства поддерживают стандарт Qi2, но для правильной фиксации на зарядных станциях по-прежнему требуются чехлы с магнитами.