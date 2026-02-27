Пользователей Galaxy S26 лишили очень удобной возможности. Даже в Samsung считают это ненормальным

В новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S26, представленной на этой неделе, пользователи с удивлением обнаружили отсутствие встроенных магнитов для быстрого и удобного крепления беспроводной зарядки и аксессуаров. Это вызвало вопросы у поклонников бренда, особенно на фоне того, что конкуренты Apple и Google уже давно интегрируют магнитные кольца непосредственно в корпуса устройств. Глава исследовательского подразделения и операционный директор мобильного бизнеса Samsung Вон-Джун Чхве дал развёрнутое объяснение такому техническому решению в интервью изданию The Verge.
Инженеры Samsung приняли решение использовать внутреннее пространство устройств для других целей, которые они считают более приоритетными. Размещение магнитов непосредственно в корпусе привело бы к увеличению толщины и массы смартфона либо потребовало уменьшения ёмкости аккумулятора. Компания выбрала путь сохранения тонкого профиля и максимальной батареи, пожертвовав встроенной магнитной системой в пользу совместимости с чехлами.
Вон-Джун Чхве подчеркнул, что это не означает окончательный отказ Samsung от данной технологии. Исследовательский отдел компании продолжает работу над тем, чтобы в будущем интегрировать магниты без каких-либо компромиссов для других характеристик. Как только инженерам удастся найти решение, позволяющее не жертвовать толщиной и весом или ёмкостью аккумулятора, встроенные магниты появятся в новых моделях.
Критики такого подхода указывают, что современные смартфоны и так достаточно тонкие, поэтому многие пользователи согласны на небольшое утолщение корпуса в ради полноценной поддержки магнитных аксессуаров. Тем более, что качество исполнения чехлов может сильно варьироваться. Стоит отметить, что беспроводная зарядка в новом поколении Galaxy S всё же стала быстрее: максимальная мощность выросла до 25 Вт, а устройства поддерживают стандарт Qi2, но для правильной фиксации на зарядных станциях по-прежнему требуются чехлы с магнитами.