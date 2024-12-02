Пользователей iPhone напугали зарядкой, вызывающей рак

Зарубежные СМИ обнаружили в интернет-магазине Apple портативный зарядник Belkin, корпус которого содержит Бисфенол А. Это вещество, как подозревают медики, может приводить к возникновению онкологических заболеваний, нарушению репродуктивных функций и детской инвалидности.
В штате Калифорния принят закон, обязывающий производителей помечать на упаковке наличие Бисфенола А. В данном случае это вещество содержится в пластике, из которого сделан корпус зарядного устройства.
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Сайт wylsa.com призывает не волноваться по поводу Бисфенола А: Всемирная организация здравоохранения не считает его канцерогенным, хотя исследования учёных и свидетельствуют о том, что это вещество увеличивает риски развития онкологии. Гораздо опаснее могут оказаться зарядки и любые другие товары из «подвального» Китая: они могут содержать что угодно, вплоть до тяжёлых металлов и радиоактивных веществ.