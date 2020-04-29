Судя по количеству неисправностей, Galaxy S20 Ultra оказался не совсем удачной моделью, а теперь в копилке проблем прибавилась еще одна. Десятки пользователей жалуются на официальных форумах поддержки Samsung на повреждения стекла камерного модуля, которые появились без видимой причины.Пока неясно, чем именно вызвана проблема, поскольку владельцы гаджета утверждают, что не роняли свой смартфон. Самое странное в этой ситуации — похожие повреждения у разных пользователей, несмотря на полное отсутствие следов падения устройства.Первые сообщения об этой проблеме появились на американских форумах Samsung более месяца назад, почти сразу после запуска Galaxy S20 Ultra. Десятки пользователей подтверждают, что их смартфон не падал, тем не менее стекло основной камеры повредилось само по себе.Большинство пользователей утверждают, что использовали качественные чехлы вместе со своими смартфонами. Некоторые из рассказали, что всё началось с небольшой трещины на стекле. Другие пользователи сообщили о полностью разбитом стекле, оставившем за собой дырку.Данный вид дефекта Samsung рассматривает как косметическое повреждение, на которое не распространяется стандартная гарантия. Единственный выход для пользователей — это платная замена стекла, которая обойдется примерно в 100 долларов для тех, у кого оформлено расширенное гарантийное обслуживание Samsung Premium Care, и почти 400 долларов для у кого его нет. На данный момент, из-за пандемии коронавируса COVID-19 большинство сервисных центров закрыто и многие пользователи могут столкнуться с трудностями получения даже платного ремонта.Samsung проблему не признают. Владельцы гаджетов с повреждениями обсуждают теорию, по которой повреждения могут быть вызваны недостатками в конструкции модуля камеры. По их словам, один из объективов может слишком сильно давить на стекло изнутри модуля, тем самым вызывая повреждения.