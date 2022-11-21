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Пользователи Google Pixel 7 и Pixel 6 массово жалуются на проблемы с экранами

Фархад

Pixel 7

Владельцы Pixel 6 и Pixel 7 жалуются на новые проблемы с экранами — в одних случаях перестаёт работать функция автоповорота, а в других смартфоны не пробуждаются от касания.

Судя по жалобам на Reddit, автоповорот экрана в основном перестаёт срабатывать в приложении YouTube. Пользователям приходится вручную поворачивать изображение.

Также в сети появились сообщения о том, что функция Tap to Wake для пробуждения смартфона касанием по экрану не работает на новых моделях Pixel.

Кроме того, пользователи Pixel 6 наблюдают проблемы со связью — смартфон не находит сеть автоматически после выезда из туннеля или подземной парковки. Единственным решением на текущий момент является включение режима полёта на несколько минут.

Скорее всего, проблемы связаны с ПО и Google пофикскит эти баги в ближайшем обновлении, но сама компания пока не комментировала ситуацию.

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Источник:
GizmoChina
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