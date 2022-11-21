Пользователи Google Pixel 7 и Pixel 6 массово жалуются на проблемы с экранами

Владельцы Pixel 6 и Pixel 7 жалуются на новые проблемы с экранами — в одних случаях перестаёт работать функция автоповорота, а в других смартфоны не пробуждаются от касания.
Судя по жалобам на Reddit, автоповорот экрана в основном перестаёт срабатывать в приложении YouTube. Пользователям приходится вручную поворачивать изображение.
Также в сети появились сообщения о том, что функция Tap to Wake для пробуждения смартфона касанием по экрану не работает на новых моделях Pixel.
Кроме того, пользователи Pixel 6 наблюдают проблемы со связью — смартфон не находит сеть автоматически после выезда из туннеля или подземной парковки. Единственным решением на текущий момент является включение режима полёта на несколько минут.
Скорее всего, проблемы связаны с ПО и Google пофикскит эти баги в ближайшем обновлении, но сама компания пока не комментировала ситуацию.