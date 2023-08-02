Пользователи iPhone 14 массово жалуются на проблемы с аккумулятором

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По данным сайта iMore, в последнее время участились жалобы на преждевременную деградацию аккумуляторов в смартфонах Apple. Жалуются даже на модели iPhone 14 и 14 Pro, которые появились в продаже менее года назад.



У некоторых пользователей осталось примерно 90% от номинальной ёмкости аккумулятора, но находятся и такие, чьи смартфоны деградировали сильнее. В iOS встроена системная утилита, которая отображает этот показатель, сигнализируя, когда пора бить тревогу и обращаться в ремонт за установкой новой батареи.



Известно, что литий-ионные аккумуляторы довольно капризные. Из-за свойств используемых материалов они теряют ёмкость не только из-за частой перезарядки, но и при воздействии экстремальных температур (как низких, так и высоких). Не исключено, что появление жалоб на деградацию аккумуляторов связано с жаркой погодой. Смартфоны перегреваются, что может приводить к уменьшению доступной ёмкости в аккумуляторе.



Падение ёмкости не только уменьшает автономность смартфона, но и приводит к нестабильности его работы. Батарея не может обеспечивать подачу тока необходимой силы, а это критично для нормального функционирования процессора, видеочипа и других компонентов.



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