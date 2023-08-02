Пользователи iPhone 14 массово жалуются на проблемы с аккумулятором

Александр


Фото: Unsplash

По данным сайта iMore, в последнее время участились жалобы на преждевременную деградацию аккумуляторов в смартфонах Apple. Жалуются даже на модели iPhone 14 и 14 Pro, которые появились в продаже менее года назад.

У некоторых пользователей осталось примерно 90% от номинальной ёмкости аккумулятора, но находятся и такие, чьи смартфоны деградировали сильнее. В iOS встроена системная утилита, которая отображает этот показатель, сигнализируя, когда пора бить тревогу и обращаться в ремонт за установкой новой батареи.

Известно, что литий-ионные аккумуляторы довольно капризные. Из-за свойств используемых материалов они теряют ёмкость не только из-за частой перезарядки, но и при воздействии экстремальных температур (как низких, так и высоких). Не исключено, что появление жалоб на деградацию аккумуляторов связано с жаркой погодой. Смартфоны перегреваются, что может приводить к уменьшению доступной ёмкости в аккумуляторе.

Падение ёмкости не только уменьшает автономность смартфона, но и приводит к нестабильности его работы. Батарея не может обеспечивать подачу тока необходимой силы, а это критично для нормального функционирования процессора, видеочипа и других компонентов.

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Комментарии

0
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Согласен! Я вообще в афиге. Купил в ноябре 14 pro max, ёмкость батареи на сегодня 87%. Яблоками пользуюсь с 14 года. Такого вообще никогда не было. Сценарий использования одинаковый
27 минут назад
#
+26
komprochekos1
Ничего страшного. Скоро запретят у нас айфоны и проблема исчезнет.
19 минут назад
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+1
benzun4uk
есть такое, купил айфон 14 в конце апреля — сразу же начал сильно разряжаться, и по сей день так, два раза в день заряжаю… до него был двух годовалый айфон 11, емкость 85% была, держал намного лучше с такой емкостью :(((
18 минут назад
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Lord
+551
Lord
Похоже, это всё делается специально.
14 минут назад
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