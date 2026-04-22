Пользователи iPhone теряют все фотографии и видео из галереи и iCloud. Вот в чём их ошибка

С апреля 2026 года российские владельцы устройств Apple столкнулись с проблемой: возможность пополнять баланс Apple ID через мобильный счёт была отключена по указанию Минцифры, а подарочные сертификаты взлетели в цене (иногда до 10 раз от номинала). Компания Apple официально подтвердила, что продлевать подписки в России стало невозможно. Это касается и облачного сервиса iCloud+: если подписка истекает, а на балансе нет средств, пользователь теряет возможность загружать в облако новые фото и видео. При этом ранее сохранённые данные остаются доступны, но облако превращается в архив, куда ничего нельзя добавить.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В поисках выхода из ситуации россияне начали покупать на маркетплейсах внешние жёсткие диски и SSD-накопители большого объёма, чтобы вручную сохранять на них свои фотографии и видео. Логика людей такова: можно скопировать фото и видео из iCloud на внешний накопитель, подчистить облако и загружать в него новые файлы. К сожалению, многие из них столкнулись с подделками: на упаковке и корпусе накопителя может быть указано несколько десятков терабайт, а реальный объём памяти в сотни или тысячи раз меньше. Производители таких дисков прошивают контроллеры так, что операционная система показывает заведомо ложные сведения. При копировании данных старые файлы перезаписываются новыми, и информация исчезает без возможности восстановления.Как рассказали редакции iGuides.ru в нескольких сервисных центрах, обманутые пользователи обращаются к ним в надежде вернуть драгоценные снимки и видеозаписи. Специалисты-ремонтники разводят руками: поддельный накопитель физически не способен вместить обещанный объём, а после перезаписи файлы уничтожаются бесследно. Восстановить данные в таких случаях невозможно, поскольку контроллер устройства работает по ложной логике и не ведёт реального учёта записанных секторов. Покупка таких накопителей — это лотерея с элементами лохотрона, и вы рискуете не просто деньгами, а своим цифровым архивом.Не экономьте на хранении важных данных. Покупайте накопители только в крупных магазинах электроники, даже если там они стоят дороже. Обращайте внимание на популярные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды: Western Digital, Seagate, Samsung, Kingston, Transcend. Перед началом использования проверяйте реальный объём накопителя специальными утилитами (например, h2testw). Помните, что сэкономленные две-три тысячи рублей могут обернуться потерей семейного архива, который не вернуть никакими деньгами.