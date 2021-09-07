Владельцы Apple Watch Series 6, использующие моноремешок Solo Loop, сообщают о проблемах — аксессуар рвется и лопается.
Несколько пользователей Reddit уже сообщили об этом. На их ремешках появились трещины или даже разрывы.
«Мне понравился Solo Loop, потому что он действительно был самым удобным ремешком, и я носил его повседневно. К сожалению, на нем образовался микроразрыв, а через 10 месяцев он наконец разорвался полностью», — пишет пользователь GPT96. — «Я бы заменил его, но он слишком дорогой, а стандартный спортивный ремешок, хоть и не такой удобный, но справляется со своей задачей».
Как отмечает 9to5Mac, бразильский блогер YouTube Марч Уилл столкнулся с аналогичной проблемой — его Solo Loop разделился на две части.
Комментаторы в ветке Reddit пишут, что в редких случаях ремешок можно заменить в магазине Apple. Другие пользователи смирились и перешли на другой ремешок.
Solo Loop — это ремешок, созданный из специального более эластичного силиконового материала и без традиционной застежки. Стоит от $50 или 4000 руб.
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К стати , компания Rolls-Royce не рекомендует владельцам авто открывать капот на дороге( для долива омывайки, например)
Это портит имидж компании.)
И с почками у него все хорошо.
Чего и вам желаю.
Или яблоко теперь только на таких вот богатеньких лохах держится?
Если хочется платить за бренд-платите , но такого качества, что было раньше ждать наверное уже не стоит.
Ремешки-это расходник, тем более силикон сам по себе не долговечен.