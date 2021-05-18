В конце 2020-го и начале 2021 года так вышло, что я протестировал большое количество носимых девайсов. В сентябре ко мне на тест приехали Apple Watch Series 6, а чуть позже я получил смарт-часы Huawei Watch Fit. Этой весной я принялся за фитнес-трекеры. Huawei Band 6, Honor Band 6, Xiaomi Mi Band 6 — компании радикально обновили браслеты, изменив размеры и пропорции экранов, мне посчастливилось опробовать каждый из них.
Впечатления о них сложилось максимально разные. При этом, в процессе пользования я сформировал для себя критерии идеального носимого устройства. Чтобы часы или браслет были для меня удобными, важно, чтобы они отвечали двум параметрам.
Спойлер: дело не в цене, я ходил с Apple Watch Series 6, но больше всего мне понравились Huawei Watch Fit и Honor Band 6 (Huawei Band 6).
Как я поигрался с Apple Watch и перешел на Huawei
Впечатление от Apple Watch Series 6 у меня сменилось с восторга до равнодушия за две недели.
Когда они приехали, я не мог оторвать от них внимание аж два дня. Внешне они стильные, тактильно приятные. Монобраслет без застежки смотрится минималистично, а тканевое покрытие доставляет приятные ощущения. Благодаря синхронизации через iCloud компьютер Mac разблокируется, когда Apple Watch оказываются рядом. Дико удобно с MacBook Pro 13 2017, где нет Touch ID. После такого экспириенса вводить пароль уже не хочется, быстро привыкаешь к быстроте.
Спустя две недели я просто положил Apple Watch и забыл про них. Как выяснилось, в противовес к стильному дизайну и удобной синхронизации с компьютером часы требуют ежедневной зарядки. Из таких у меня еще AirPods Pro, iPhone 12 и MacBook Pro 13 без тачбара. То есть, четыре устройства за батареей которых нужно следить.
Тогда я начал воспринимать Apple Watch просто как еще одно устройство, которое нужно заряжать. Поэтому они продолжили пылиться на столе.
В то же время ко мне приехали Huawei Watch Fit. Это часы с дизайном, функциональностью и статусом попроще. На тот момент они стоили 7000 рублей, внешне часы копируют Apple Watch, ремешок обычный резиновый. Только ими я продолжил пользоваться даже после написания обзора.
В классическом режиме они работают до 5 дней. В течение этого времени я не вспоминаю о проводе для них. Просыпаюсь, уезжаю из дома, ложусь спать — все это время я не думаю о том, сколько заряда у них осталось.
Huawei всегда уделяла внимание автономности, в 2019 году я на неделю улетел в Прагу с Watch GT и ни разу не заряжал их. Тест Apple Watch Series 6 и Huawei Watch Fit в одно и то же время показал, что для меня автономность приоритетнее других возможностей смарт-часов. Так, устройство становится надежнее.
Honor Band 6 понравился больше, чем Xiaomi Mi Band 6
Я уже написал обзоры Huawei Band 6 и Honor Band 6. Это одинаковые устройства, при этом у меня были разные впечатления о них, потому что они закономерно меняются в процессе эксплуатации. Расскажу о Honor Band 6, потому что с ним я ходил дольше, и впечатление более целостное.
Один глобальный вывод: с точки зрения функциональности браслеты не совершили прогресса. Распознавание вида тренировок, замер пульса, анализ сна — все эти возможности мы видели и в других браслетах. При этом изменение пропорций экрана в пользу увеличения ширины делает браслет более удобным для чтения уведомлений. А это упрощает пользование им в качестве вспомогательного устройства для смартфона.
Внешне Honor Band 6 отличается от предшественников и конкурентов более широким экраном — на первый взгляд кажется, что это смарт-часы, а не фитнес-трекер. Для меня это обновление — самое важное в истории фитнес-браслетов. Было время, когда они начинали предлагать цветные экраны и фичи, вроде управления музыкой. Но именно 2021-й год должен сделать их массовыми не только из-за низкой цены, но и из-за функциональности. Изменение пропорций экрана в пользу увеличенной ширины должно сделать их в разы удобнее для чтения уведомлений.
Xiaomi и Honor выбрали разные пути — первая компания увеличила дисплей, сохранив пропорции, вторая сделала его шире. Как по мне, второе решение более практичное — на широком экране удобнее читать уведомления. Впрочем, более длинная матрица может быть удобнее для тренировок — на нее поместится больше графиков.
Широкий экран — более массовое решение. Спортом занимаются не все, зато многим понравится возможность зимой на морозе посмотреть уведомления, не снимая перчатки и не доставая смартфон. Фитнес-трекер можно использовать при небольшом минусе, а телефон нет.
Такой недорогой трекер — идеальное дополнение к смартфону, чтобы читать уведомления и лишний раз не доставать его. В этом плане широкий экран крайне удобен. Кроме того, браслет идеален для такого сценария благодаря цене. Он стоит всего 4000 рублей, потратиться на него проще, чем на смарт-часы.
Спустя полгода активного пользования носимыми девайсами я понял, что для меня у них есть два самых важных параметра — высокая автономность и широкий экран. Первый позволяет забыть о зарядке устройства как минимум на пять дней, второй дает возможность читать уведомления с бОльшим комфортом.
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