Новогодние выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене только в билайне





Мобильный оператор билайн предложил отличную возможность порадовать себя и своих близких полезными подарками — в его интернет-магазине и офисах продаж появились популярные модели смартфонов TECNO, Infinix, Xiaomi и других брендов в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами: аксессуаром, страховкой, билайн ТВ или настройками.

Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонусные рубли придут на ваш номер. Их можно использовать для оплаты услуг связи или домашнего интернета билайн.

Ознакомиться с полным списком участвующих в новогодней акций смартфонов можно по ссылке.

Одним из самых интересных предложений является TECNO Camon 20 Pro на 256 ГБ, чья задняя панель украшена сложным геометрическим узором. Она создана из экокожи и керамики, что придает этой модели особый шарм и превращает её в стильный аксессуар.

TECNO Camon 20 Pro оснащен основной камерой на 64 Мп с продвинутым модулем RGBW Pro, который дополнен оптической стабилизацией, что позволяет делать превосходные фотографии даже в темное время суток, а еще помогает снимать видео в высоком разрешении и с плавной динамикой. Фронтальная камера на 32 Мп порадует качеством селфи и видеозвонков.

В этот смартфон установлен аккумулятор на 5000 мА·ч, к нему также идет зарядка мощностью 33 Вт, что позволят пользоваться телефоном целый день и быстро подзарядить его при необходимости. Стоимость комплекта с TECNO Camon 20 Pro составит 17 990 рублей, его покупатели получают дополнительные товары и услуги на сумму до 10 000 рублей, что делает покупку крайне выгодной.



Воспользоваться новогодним предложением «3 в 1» от билайна можно до 31 января 2024 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.

Не упустите шанс в этот новогодний период порадовать себя и своих близких, воспользовавшись специальным предложением от билайна.

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