Популярный китайский бренд запретил поставлять свои автомобили в Россию

Основатель автоаукциона CarClick Сергей Пиголкин рассказал сайту «АвтоВзгляд», что дилеры в разных странах получили от автогиганта Geely уведомление о запрете поставок автомобилей Zeekr на территорию РФ. Запрет вступит в силу с конца июня.
С чем связано это решение, неизвестно, но можно предположить, что в автомобилях Zeekr используются американские технологии и компоненты, и Geely опасается введения санкций со стороны США из-за обхода ограничений на поставку высокотехнологичной продукции в РФ.
Автомобили Zeekr не поставляются в Россию официально, но их продажи всё равно исчисляются тысячами в месяц. Не исключено, что российские дилеры откажутся от продаж Zeekr, но также есть вероятность, что автомобили этой марки продолжат ввозить методом «серого» импорта через соседние государства, например, Беларусь, где они официально продаются (правда, их смогут продавать только физическим лицам). Представитель белорусского дилера Westmotors рассказал сайту Onliner.by, что к ним приезжал сотрудник Geely и устно оповестил о предстоящем запрете. Производитель планирует отслеживать проданные автомобили и будет отключать мультимедийные функции на «запрещённых» территориях.
Аналогичная ситуация ранее произошла с автомобилями премиум-бренда Changan — компания Avatr перестала поставлять их в Россию, а запаса уже ввезённых машин хватит на несколько месяцев.
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