























Porsche Design и Acer решили объединить свои усилия для создания новых продуктов. Первым результатом партнёрства стал ноутбук, в котором технологии и высокая производительность сочетаются с фирменным дизайном Porsche. Porsche Design Acer Book RS оборудован процессором Intel Core i7 и видеокартой NVIDIA GeForce MX350, при этом остается компактным и легким — он весит всего 1,2 кг.Внешний вид Porsche Design Acer Book RS следует философии Porsche Design. Крышка из углеродного волокна выделяется на фоне корпуса устройства с алмазной огранкой, обработанного на станке с ЧПУ — она создает характерный визуальный контраст. Две части корпуса соединены цельным шарниром, который немного поднимает клавиатуру при открытии ноутбука, чтобы улучшить охлаждение и сделать набор текста комфортным. Этому же способствует подсветка клавиатуры, которая помогает работать даже по ночам, а стеклянный тачпад поддерживает несколько жестов.Porsche Design Acer Book RS поддерживает процессоры Intel Core i7 11-го поколения, видеокарты Intel Iris Xe (возможна установка дискретных видеокарт NVIDIA GeForce MX3502) и оборудован 16 Гб ОЗУ. 14-дюймовый сенсорный экран с матрицей IPS и разрешением FHD покрыт защитным стеклом Antimicrobial Corning Gorilla Glass и отличается цветопередачей со стопроцентным охватом цветового пространства sRGB. Благодаря тонким рамкам вокруг экрана инженерам удалось добиться соотношения дисплея к корпусу в 90%. Две медных тепловых трубки обеспечивают эффективное охлаждение компонентов, а время автономной работы в 17 часов можно продлить ещё на 4, подключив устройство к зарядному адаптеру на полчаса. Также пользователям доступны скоростная беспроводная связь с двухдиапазонным адаптером Intel Wi-Fi 6 (Gig+), набор портов USB-C, Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 2 и «умные» функции, включая быстрый вход в учётную запись при помощи датчика отпечатков пальца с поддержкой Windows Hello, режим Modern Standby и технология Wake on Voice.В набор Porsche Design Acer Travelpack RS входит коврик для мыши, мышь, сумка для переноски и чехол для ноутбука. Сумка для переноски набора изготовлена из кожи ECCO PALERMO XA Leather. Магнитные застежки позволяют закрепить её на чехле для ноутбука, изготовленном из водоотталкивающей ткани. Съёмная крышка чехла сконструирована так, чтобы служить одновременно ковриком для мыши.Дополняет комплект беспроводная мышь Porsche Design Acer Mouse RS. Углеродное волокно на левой кнопке мыши и нижней части корпуса придаёт устройству прочность, увеличивая его срок службы. Переключатель DPI на корпусе позволяет выбрать один из трёх предустановленных уровней чувствительности.Премиум-комплект Porsche Design Acer Book RS (ноутбук с процессором i7, набор для путешествий и мышь) появится в США и регионах EMEA по цене от 1999,99 долларов США и 2399 евро соответственно, в Китае от 19999 юаней.Ноутбук Porsche Design Acer Book RS появится в США и регионах EMEA по цене от 1399,99 долларов США и 1799 евро соответственно, а в Китае от 14999 юаней.Мышь Porsche Design Acer Mouse RS будет доступна по цене от 109,99 долларов США и 99 евро. Комплект Porsche Design Acer Travelpack RS (коврик для мыши, мышь, сумка для переноски и чехол для ноутбука) появится по цене от 329,99 долларов и 299 евро.